Под Петербургом дебошир метнул ледоруб в охранника. Момент попал на видео

Чудом избежал травм и отделался легким испугом сторож гаражного кооператива, когда в него метнул топор-ледоруб разгневанный мужчина. Начальную скорость снаряда погасило стекло бытовки, где укрылся страж гаражного порядка, сообщает 20 февраля 47news.
Леденящие душу кадры записала камера наружного наблюдения в кооперативе «Спутник» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти.
предоставлено гаражным кооперативом «Спутник»
Судя по записи, непосредственно со сторожем конфликта у буяна не было. В объектив камеры он попал, когда по весенним лужам вбежал на территорию кооператива вслед за серебристой иномаркой. Затем гость кооператива вернулся к бытовке, перекинулся парой слов с охранником, а после в его руках появился телефон. Тут сменяется план, и вот уже дебошир поднимает с земли грозный ледоруб. Предмет настолько тяжел, что замахнуться им как следует буяну удается не сразу — ледоруб выскользнул из его рук прямо в хлябь. Со второй попытки визитер с размаху пробивает стекло сторожки — во все стороны летят брызги разбитого стекла.
К гаражному кооперативу агрессор отношения не имеет, на территорию попал случайно, сообщает 47news. «Погнался за автомобилем, якобы машина его обрызгала. Вёл себя неадекватно. Ущерб — разбитые стекла, работы по их замене. К счастью, пострадавших нет, но видно, что он метил в сторожей», — рассказали в кооперативе.