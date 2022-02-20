Под Петербургом дебошир метнул ледоруб в охранника. Момент попал на видео

Судя по записи, непосредственно со сторожем конфликта у буяна не было. В объектив камеры он попал, когда по весенним лужам вбежал на территорию кооператива вслед за серебристой иномаркой. Затем гость кооператива вернулся к бытовке, перекинулся парой слов с охранником, а после в его руках появился телефон. Тут сменяется план, и вот уже дебошир поднимает с земли грозный ледоруб. Предмет настолько тяжел, что замахнуться им как следует буяну удается не сразу — ледоруб выскользнул из его рук прямо в хлябь. Со второй попытки визитер с размаху пробивает стекло сторожки — во все стороны летят брызги разбитого стекла.

