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Под Петербургом дебошир метнул ледоруб в охранника. Момент попал на видео

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Чудом избежал травм и отделался легким испугом сторож гаражного кооператива, когда в него метнул топор-ледоруб разгневанный мужчина. Начальную скорость снаряда погасило стекло бытовки, где укрылся страж гаражного порядка, сообщает 20 февраля 47news.

Леденящие душу кадры записала камера наружного наблюдения в кооперативе «Спутник» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти.

предоставлено гаражным кооперативом «Спутник»

Судя по записи, непосредственно со сторожем конфликта у буяна не было. В объектив камеры он попал, когда по весенним лужам вбежал на территорию кооператива вслед за серебристой иномаркой. Затем гость кооператива вернулся к бытовке, перекинулся парой слов с охранником, а после в его руках появился телефон. Тут сменяется план, и вот уже дебошир поднимает с земли грозный ледоруб. Предмет настолько тяжел, что замахнуться им как следует буяну удается не сразу — ледоруб выскользнул из его рук прямо в хлябь. Со второй попытки визитер с размаху пробивает стекло сторожки — во все стороны летят брызги разбитого стекла.

К гаражному кооперативу агрессор отношения не имеет, на территорию попал случайно, сообщает 47news. «Погнался за автомобилем, якобы машина его обрызгала. Вёл себя неадекватно. Ущерб — разбитые стекла, работы по их замене. К счастью, пострадавших нет, но видно, что он метил в сторожей», — рассказали в кооперативе.

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Комментарии (26)

radon
На чёрное ставим?
261844081
Так он изолирован?
Принудительное лечение на несколько месяцев, не?
Аргументы на лицо
AlBerkut
Да, Меркадер уже не тот. Или не торт....
Да и тов. Троцкий измельчал... Или наоборот, очень хороший законспирировался, сменил особняк в Мексике на будку сторожа в гаражах🤔
Но истинного борца за мировую революцию не проведёшь, он везде всех Троцких найдёт😎😂😂😂
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