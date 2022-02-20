В Лермонтовке дадут мастер-класс по тревел-журналистике

В пандемию не разъездишься, зато есть время набраться навыков. 22 февраля Григорий Кубатьян — журналист, путешественник, действительный член Русского географического общества, сотрудничавший с журналами GEO, Discovery — научит. 12+

Григорий побывал на всех континентах, и не просто побывал: «погостил», например, в концлагере в Ираке; в Индии отбивал от коршунов сад-огород; в 2001 году ловил попутку на Московском шоссе, чтобы добраться до Австралии; пешком прошел всю Евразию; в 2020 году участвовал в кругосветке на паруснике «Паллада», который не смог зайти ни в один порт из-за локдауна.

Григорий написал несколько книг и путеводителей. Среди вопросов, которые обсудим — можно ли совмещать тревел-журналистику с другими профессиями и можно ли на ней заработать. Судя по тому, что Кубатьян в своих путешествиях чинил компьютеры, ловил рыбу для продажи, снимался в кино, ухаживал за страусами, собирал фрукты-овощи — какой-никакой дополнительный навык пригодится. Но всем этим можно заниматься и не ради приработка в пути, а чтобы потом приключение описать.



Григорий расскажет, какие виды тревел-журналистики существуют и какой выбрать, как найти интересную тему для публикации и куда ее предложить. Желающие смогут прямо на встрече написать тревел-рассказ или принести уже готовый.



Встречаемся в «Открытой гостиной» Лермонтовки (Литейный, 17–19), регистрация на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 18.30.



Александра Шеромова

