Горячий «привет». Посмотрите на поцелуй пресс-секретарей России и Белоруссии

Журналисты кремлевского пула зафиксировали 20 февраля горячее приветствие пресс-секретарей двух президентов — российского и белорусского. Дмитрий Песков поцеловал Наталью Эйсмонт, которая является гласом Александра Лукашенко с 2014 года.
На видео попал «привет» Пескова и громкий «чмок». На лице Натальи отразилась радость. Поцелуй показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
На днях Россия и Белоруссия завершили совместные учения, однако, на фоне ситуации на Украине страны решили продолжать проверку сил реагирования. Министр обороны республики заявил, что все это делается в первую очередь для недопущения войны.