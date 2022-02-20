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Горячий «привет». Посмотрите на поцелуй пресс-секретарей России и Белоруссии

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Журналисты кремлевского пула зафиксировали 20 февраля горячее приветствие пресс-секретарей двух президентов — российского и белорусского. Дмитрий Песков поцеловал Наталью Эйсмонт, которая является гласом Александра Лукашенко с 2014 года.

На видео попал «привет» Пескова и громкий «чмок». На лице Натальи отразилась радость. Поцелуй показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

На днях Россия и Белоруссия завершили совместные учения, однако, на фоне ситуации на Украине страны решили продолжать проверку сил реагирования. Министр обороны республики заявил, что все это делается в первую очередь для недопущения войны.

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Комментарии (15)

267081996
усами где надо пощекотал?
266597475
ета которая по ночам с корешами ездила по Минску , избивали ботанов с ленточками и одного замочили, и за это же они посадили и врачиху, и болтунов в сетях про ее просты про боевой пистолет надо бы с собой и прихватить и ящик вражьего шампусика? и то - чо бы им и не облобызаться с этой людоедкой
Инкогнито2021
Жаба и гадюка!!!
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