Россия и Белоруссия продолжат совместные учения из-за ситуации в Донбассе

Россия и Белоруссия продолжат учения сил реагирования Союзного государства на фоне обострения ситуации в Донбассе, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.
Основной этап маневров должен был завершиться в воскресенье, 20 февраля.
«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — цитирует министра РИА Новости.
По его словам, в ходе проверки будут детально проработаны те этапы обороны Союзного государства, которым уделили достаточно внимания в ходе основного этапа маневров.
Дату окончания проверки Виктор Хренин не назвал.