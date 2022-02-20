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Россия и Белоруссия продолжат совместные учения из-за ситуации в Донбассе

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Россия и Белоруссия продолжат учения сил реагирования Союзного государства на фоне обострения ситуации в Донбассе, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.

Основной этап маневров должен был завершиться в воскресенье, 20 февраля.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, в ходе проверки будут детально проработаны те этапы обороны Союзного государства, которым уделили достаточно внимания в ходе основного этапа маневров.

Дату окончания проверки Виктор Хренин не назвал.

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Комментарии (19)

GrosseTete
А, ну собственно, ради чего весь этот цирк с якобы вторжением теперь уже Украины в ЛДНР и разыгрывался. Богатые и благополучные чиновники РФ, США и прочих стран продолжают троллить друг друга. И конца-края этому не видно.
baddancer
"Решение Белоруссии и России продолжить военные учения вызывает беспокойства".
Блинкин

Вот и беспокойся, для того и продлили.
Profi4Fun
А может вся эта история затеяна ради Белоруссии? У них там как раз 27-го референдум.
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