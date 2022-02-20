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В Пекине официально закрыли зимние Олимпийские игры

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О закрытии зимних Олимпийских игр-2022 объявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 20 февраля.

Официальное закрытие игр прошло на Национальном стадионе в Пекине. Во время церемонии был потушен и символ Игр — олимпийский огонь, закрепленный на снежинке, где были перечислены все команды-участницы состязаний.

В параде приняли участие и представители команды Олимпийского комитета России. Знамя нес трехкратный чемпион Игр в Пекине Александр Большунов.

Сборная России завоевала на Олимпиаде-2022 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей, в медальном зачете она заняла девятое место.

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Комментарии (25)

Клаустрофобик
Ночью Путин развяжет третью мировую войну.Пора бабло с карточек в нал.Нал на воду продукты топливо батарейки медикаменты.
Сергей из СПб
Маленькая Норвегия весь Мир уделала на этой олимпиаде. Куда катится Мир?
Pilat
Ну....понеслось!
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