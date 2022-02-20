В Пекине официально закрыли зимние Олимпийские игры

О закрытии зимних Олимпийских игр-2022 объявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 20 февраля.
All good things must come to an end.— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
The Olympic Winter Games #Beijing2022 are officially declared closed. #ClosingCeremony | #StrongerTogether pic.twitter.com/HuXdn4MCPl
Официальное закрытие игр прошло на Национальном стадионе в Пекине. Во время церемонии был потушен и символ Игр — олимпийский огонь, закрепленный на снежинке, где были перечислены все команды-участницы состязаний.
The Olympic Flame goes out but the moments, memories, and friendships of #Beijing2022 burn brightly. #ClosingCeremony | #StrongerTogether pic.twitter.com/WDfPmpygJ9— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
В параде приняли участие и представители команды Олимпийского комитета России. Знамя нес трехкратный чемпион Игр в Пекине Александр Большунов.
И на весь мир прозвучит великий Чайковский в честь не менее великого Большунова#Beijing2022 pic.twitter.com/pzzlEox53n— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 20, 2022
Сборная России завоевала на Олимпиаде-2022 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей, в медальном зачете она заняла девятое место.
⚡️Остался всего час до закрытия Олимпийских зимних игр. Пришло время подвести итоги медального зачета 😉— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 20, 2022
На этих Играх мы завоевали рекордное для нас количество медалей - всего 32:
🥇6
🥈12
🥉14#Beijing2022 pic.twitter.com/YeG0SYQCcU