FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Амурский тигр держит в страхе приморский посёлок Верхний Перевал и убивает собак

9
Печать

Поселок Верхний Перевал Приморского края держит в страхе амурский тигр. Уже несколько месяцев он убивает собак, видео последствий расправы над одной из них опубликовал 20 февраля телеграм-канал «Подъем». как сообщает на кадрах местный житель, хищник умудрился стащить со двора сидящую на привязи собаку, проволок ее по всему огороду за ограду, и окончательно расправился на дамбе у реки.

Аналогичная жалоба от сельчан поступила в редакцию интернет-издания Primamedia.ru 28 января. Житель Верхнего Перевала заявил о нападении тигра на собак.

В Центре «Амурский тигр» «Фонтанке» рассказали, что с ситуацией знакомы: тигр терроризирует поселок уже в течение достаточно длительного времени. По их версии, хищника привлекает свалка, которую устроили возле Верхнего Перевала владельцы фермерского хозяйства.

Ситуацию держит на контроле Управление охраны объектов животного мира Приморского края.

На горячей линии ведомства «Фонтанке» ответили, что в течение минувших суток информации о нападении тигров в поселке к ним не поступало. Оперативно прокомментировать ситуацию в пресс-службе управления не смогли.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

sd39
Жаль пёсика.
VKuser466047967
Добрая душа . Собаку скормил в буквальном смысле дикой кошке, теперь ходит с важным видом, снимает...
AlBerkut
А может это корейский тигр?
Ну деликатес у него такой, собачатина🤔
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний