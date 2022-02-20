Амурский тигр держит в страхе приморский посёлок Верхний Перевал и убивает собак

Поселок Верхний Перевал Приморского края держит в страхе амурский тигр. Уже несколько месяцев он убивает собак, видео последствий расправы над одной из них опубликовал 20 февраля телеграм-канал «Подъем». как сообщает на кадрах местный житель, хищник умудрился стащить со двора сидящую на привязи собаку, проволок ее по всему огороду за ограду, и окончательно расправился на дамбе у реки.

Аналогичная жалоба от сельчан поступила в редакцию интернет-издания Primamedia.ru 28 января. Житель Верхнего Перевала заявил о нападении тигра на собак.

В Центре «Амурский тигр» «Фонтанке» рассказали, что с ситуацией знакомы: тигр терроризирует поселок уже в течение достаточно длительного времени. По их версии, хищника привлекает свалка, которую устроили возле Верхнего Перевала владельцы фермерского хозяйства.

Ситуацию держит на контроле Управление охраны объектов животного мира Приморского края.

На горячей линии ведомства «Фонтанке» ответили, что в течение минувших суток информации о нападении тигров в поселке к ним не поступало. Оперативно прокомментировать ситуацию в пресс-службе управления не смогли.