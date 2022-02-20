В Подмосковье спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина

Тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина обнаружили в Подмосковье 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
«Вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе — квадроцикл нашли в воде», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Бывший замминистра пропал 6 февраля. 70-летний мужчина выехал кататься на квадроцикле в районе села Аксиньино городского округа Одинцово. На Москве-реке обнаружили разлом льда, совпадающий с габаритами транспортного средства.