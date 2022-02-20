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В Подмосковье спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина

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Тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина обнаружили в Подмосковье 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Вероятно, он провалился под лед в Москву-реку, катаясь на снегоходе — квадроцикл нашли в воде», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Бывший замминистра пропал 6 февраля. 70-летний мужчина выехал кататься на квадроцикле в районе села Аксиньино городского округа Одинцово. На Москве-реке обнаружили разлом льда, совпадающий с габаритами транспортного средства.

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Комментарии (6)

AlBerkut
И ещё не выдвинуто конспирологической теории о том, что его лично Путин убил, ну или хотя бы по личному его приказу, а всё потому, что много знал?
Но исполнителями были они, те самые, знаменитые туристы-шпилевики, поэтому и следы снегохода, а нашли квадрик😉🤔🤔
Nat_May
Снегоход-квадроцикл?🤪
ssr
70 лет а ..... нет
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