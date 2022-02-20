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В Белгородской области женщина провалилась под землю и приземлилась на трубу

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В городе Губкин, что в Белгородской области, женщина в буквальном смысле провалилась под землю. Под пострадавшей разверзлась брусчатка, и она упала на глубину около двух метров, приземлившись на трубы. История появилась в ночь на 20 февраля в паблике «ЧП Белгородская область».

Девушка, написавшая пост, рассказала, что ЧП произошло на улице Комсомольской. Её знакомая перешла улицу, когда под ней провалился тротуар. Пустота под плиткой образовалась якобы вокруг канализационного колодца. Женщина стояла на глубине двух метров, пока ее не спасли сотрудники МЧС. За это время она успела получить удар куском поребрика, который свалился пострадавшей на плечо.

«Уважаемая администрация, что происходит? Ехала бы мама с коляской, что бы было? Примите меры! Ходить по улицам нашего города безопасно или как?» — задалась вопросами знакомая женщины.

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Комментарии (13)

AlBerkut
Теперь ждём когда очередная 'потомственная колдунья' заявит, что её магия сработала, только она сказала 'чтоб ты провалилась!' и тут оп-па 😂😂😂
266410437
Белгород? не было ли там украинской ДРГ.
angel of death
добро пожаловать в страну Разрухляндия =)
мы рады приветствовать беженцев на родине сосулей, наледи, гор грязи, куч мусора, и свалки ядерных отходов...
проходите, выключайте дозиметры, не бойтесь, экология тут такая, что живые завидуют мёртвым =)))))
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