Финские хоккеисты почти голышом отпраздновали победу над Россией в финале Олимпиады

Хоккеисты сборной Финляндии ярко отпраздновали первые в своей истории золотые медали Олимпиады. В раздевалке после награждения они остались только в специальной защите для паха и пустились в пляс.
Похоже, что праздничного шампанского у них не нашлось, и вместо этого главного тренера Юкку Ялонена окатили водой из душа.
На родине финской команды своя атмосфера. Там местные болельщики пытались искупаться в замерших фонтанах. Кто-то для этого решил раздеться.
Сборная Финляндии победила в финале хоккейного турнира Пекина-2022 сборную России со счетом 2:1. Это первое в истории национальной финской команды золото Олимпиады.