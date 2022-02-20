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Финские хоккеисты почти голышом отпраздновали победу над Россией в финале Олимпиады

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Хоккеисты сборной Финляндии ярко отпраздновали первые в своей истории золотые медали Олимпиады. В раздевалке после награждения они остались только в специальной защите для паха и пустились в пляс.

Похоже, что праздничного шампанского у них не нашлось, и вместо этого главного тренера Юкку Ялонена окатили водой из душа.

На родине финской команды своя атмосфера. Там местные болельщики пытались искупаться в замерших фонтанах. Кто-то для этого решил раздеться.

Сборная Финляндии победила в финале хоккейного турнира Пекина-2022 сборную России со счетом 2:1. Это первое в истории национальной финской команды золото Олимпиады.

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Комментарии (6)

265055770
Не понимаю, какой смысл публиковать полностью заблюренные фотографии?
Znatok78
Финны реально молодцы, победили заслуженно и по делу. Нужно уметь проигрывать. Так что поздравляем соседушек от души)
266203200
Ура, товарищи!
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