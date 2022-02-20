На Варшавской Audi на полной скорости врезалась в трактор и опрокинула его

Автомобиль Аudi на полном ходу влетел под трактор «Беларусь». Жесткое ДТП произошло в ночь на 20 февраля на Варшавской в Петербурге, сообщают очевидцы в паблике «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».



От удара легковушке разворотило перед, трактор и вовсе перевернулся.

По словам свидетелей происшествия, в машине находились двое: водитель, лет 19 на вид, и взрослый пассажир. Перед тем, как тракториста забрала скорая, он успел заглушить двигатель, иначе все могло закончиться взрывом — из пробитого бака вытекала солярка.