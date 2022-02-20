На Варшавской Audi на полной скорости врезалась в трактор и опрокинула его

Автомобиль Аudi на полном ходу влетел под трактор «Беларусь». Жесткое ДТП произошло в ночь на 20 февраля на Варшавской в Петербурге, сообщают очевидцы в паблике «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
От удара легковушке разворотило перед, трактор и вовсе перевернулся.
По словам свидетелей происшествия, в машине находились двое: водитель, лет 19 на вид, и взрослый пассажир. Перед тем, как тракториста забрала скорая, он успел заглушить двигатель, иначе все могло закончиться взрывом — из пробитого бака вытекала солярка.
«Фонтанке» удалось пообщаться с дочерью пострадавшего тракториста.
«Как рассказал папа, он ехал на обед, и в него врезалась на большой скорости машина. [В ней] был один пассажир и водитель. Водитель скрылся с места ДТП, как сказал папа, а тот [пассажир] остался. Водитель, по его словам, был пьян». По словам девушки, ее отец уже был в больнице, а сейчас спит. «Состояние не сказать, что прям что ужасно, он вылетел из окна, сильных травм головы нет».
«У дома 62 по улице Варшавской автомобиль «Ауди» врезался в трактор. В результате ДТП водитель трактора госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.