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На Варшавской Audi на полной скорости врезалась в трактор и опрокинула его

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Автомобиль Аudi на полном ходу влетел под трактор «Беларусь». Жесткое ДТП произошло в ночь на 20 февраля на Варшавской в Петербурге, сообщают очевидцы в паблике «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

От удара легковушке разворотило перед, трактор и вовсе перевернулся.

По словам свидетелей происшествия, в машине находились двое: водитель, лет 19 на вид, и взрослый пассажир. Перед тем, как тракториста забрала скорая, он успел заглушить двигатель, иначе все могло закончиться взрывом — из пробитого бака вытекала солярка.

«Фонтанке» удалось пообщаться с дочерью пострадавшего тракториста.

«Как рассказал папа, он ехал на обед, и в него врезалась на большой скорости машина. [В ней] был один пассажир и водитель. Водитель скрылся с места ДТП, как сказал папа, а тот [пассажир] остался. Водитель, по его словам, был пьян». По словам девушки, ее отец уже был в больнице, а сейчас спит. «Состояние не сказать, что прям что ужасно, он вылетел из окна, сильных травм головы нет».

«У дома 62 по улице Варшавской автомобиль «Ауди» врезался в трактор. В результате ДТП водитель трактора госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (13)

iAm2Cool
Расскажите кто-нибудь журналисту, что солярка не то что от искры, а и от открытого пламени даже просто загорается крайне неохотно. Я понимаю, поколение ЕГЭ, но хоть такие элементарные вещи должны же знать?
ost-21
Так уточните чем все могло бы кончиться, взрывом или всё-таки хлопком? В два часа ночи ехать на обед?
Pilat
Варшавскую давно пора переименовать.
Дружба народов давно канула в лето, а у нас масса улиц зачем то продолжает носит имена вражеских городов.
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