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Хоккеист сборной России: Все хейтеры, жуйте! Не подавитесь

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Нападающий сборной России по хоккею ярко высказался после поражения от Финляндии (1:2) в финале зимних Олимпийских игр в Пекине. Эмоциональный пост спортсмен опубликовал 20 февраля в своем инстаграме.

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему!!! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!! Все хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир, и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» — написал Слепышев.

Сборная России на Олимпиаде в общей сложности провела шесть матчей. На групповом этапе россияне обыграли Швейцарию (1:0), Данию (2:0) и уступили Чехии. В четвертьфинале плей-офф вновь обыграли Данию (3:1), в полуфинале одолели Швецию (2:1) и в финале не справились с Финляндией (1:2). Самым результативным игроком российской команды стал Никита Гусев, набравший 6 очков (0 голов + 6 передач). Антон Слепышев набрал 3 очка (2+1).

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Комментарии (18)

serglaz
Парни - молодцы! Лично я готов принять их второе место - они сражались, они старались...
Настоящие мужчины, #неногомячисты)).
Ref
НХЛ США и Канады запретили участие своих игроков на Олимпиаде в Пекине. Это значит, что в нашей сборной не было таких игроков как : Овечкин, Панарин, Кучеров, Кирилл Капризов, Павел Бучневич, Владимир Тарасенко, Андрей Свечников, Валерий Ничушкин и Евгений Дадонов. Серебро это отличный результат.
zelf
На площадке надо жопу рвать! Сам жуй.
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