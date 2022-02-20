Хоккеист сборной России: Все хейтеры, жуйте! Не подавитесь

Нападающий сборной России по хоккею ярко высказался после поражения от Финляндии (1:2) в финале зимних Олимпийских игр в Пекине. Эмоциональный пост спортсмен опубликовал 20 февраля в своем инстаграме.
«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему!!! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!! Все хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир, и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» — написал Слепышев.
Сборная России на Олимпиаде в общей сложности провела шесть матчей. На групповом этапе россияне обыграли Швейцарию (1:0), Данию (2:0) и уступили Чехии. В четвертьфинале плей-офф вновь обыграли Данию (3:1), в полуфинале одолели Швецию (2:1) и в финале не справились с Финляндией (1:2). Самым результативным игроком российской команды стал Никита Гусев, набравший 6 очков (0 голов + 6 передач). Антон Слепышев набрал 3 очка (2+1).