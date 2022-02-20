FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Гражданство России получили уже более 770 тысяч жителей Донбасса

44
Печать

Около 950 тысяч жителей Донбасса подали заявления на получение российского гражданства. Процедуру оформления прошли около 770 тысяч, сообщил 20 февраля депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», — сказал Водолацкий ТАСС.

По данным парламентария, на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР проживает 775 тысяч граждан России, гражданство оформляют еще 170 тысяч человек.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (44)

261844081
Поняли? Мы им не нравимся, нас вирумом сгноят и неокащанием помощи и удобных рабов завезут, скоро из Африки начнут
А вы там сидите по домам, мы больницы закроем, оптимизируем и образование и скорую 2 дня ждать будете-схаваете
efela
Они по второму кругу паспорта раздают?
Если на территории ОРДЛа около 1 млн населения, из которых около 800 тыс. уже к лету 2021 года (к выборам) уже стали гражданами РФ, откуда они еще 900 тыс. наковыряют?
dragvs
Это не является настоящим гражданством РФ, что потом будут делать все эти люди, если суды начнут пересматривать эти решения?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний