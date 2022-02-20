Гражданство России получили уже более 770 тысяч жителей Донбасса

Около 950 тысяч жителей Донбасса подали заявления на получение российского гражданства. Процедуру оформления прошли около 770 тысяч, сообщил 20 февраля депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.



«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», — сказал Водолацкий ТАСС.



По данным парламентария, на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР проживает 775 тысяч граждан России, гражданство оформляют еще 170 тысяч человек.

