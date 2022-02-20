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Джонсон: Россия планирует «самую большую войну в Европе с 1945 года»

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Россия планирует крупнейшую «войну в Европе с 1945 года», есть все признаки того, что план уже начал реализовываться, заявил 20 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью журналисту BBC в Мюнхене, куда прибыли мировые лидеры на ежегодную конференцию по безопасности.

Ссылаясь на данные разведки, Джонсон предположил, что в планах российских войск якобы — «войти на Украину не только с востока, через Донбасс, но и из Белоруссии, и со стороны Киева».

На вопрос о неизбежности предполагаемого вторжения он ответил: «Боюсь, что именно на это указывают улики. По всем признакам план уже в каком-то смысле начался. Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба».

Джонсон подчеркнул, что Великобритания усилит санкции против России, которые предполагались ранее, и вместе с США остановит российские компании, «торгующие фунтами и долларами». По его словам, этот шаг «очень сильно ударит» со всеми вытекающими последствиями.

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Комментарии (77)

Nothing
Гвозди бы делать из этих Людей, крепче бы не было в мире Гвоздей
iigaza
Дай Бог, что все происходящее сейчас всего лишь политический покер.
265055770
Видимо не зря говорят, что ковид негативно сказывается на мозге.
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