Джонсон: Россия планирует «самую большую войну в Европе с 1945 года»

Россия планирует крупнейшую «войну в Европе с 1945 года», есть все признаки того, что план уже начал реализовываться, заявил 20 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью журналисту BBC в Мюнхене, куда прибыли мировые лидеры на ежегодную конференцию по безопасности.

Ссылаясь на данные разведки, Джонсон предположил, что в планах российских войск якобы — «войти на Украину не только с востока, через Донбасс, но и из Белоруссии, и со стороны Киева».

На вопрос о неизбежности предполагаемого вторжения он ответил: «Боюсь, что именно на это указывают улики. По всем признакам план уже в каком-то смысле начался. Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба».