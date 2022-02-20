Россия стала второй по общему количеству завоеванных медалей на Олимпиаде

Сборная России по итогам Олимпиады в Пекине заняла девятое место в медальном зачете. В активе россиян по общему количеству медалей сборная стала второй c национальным рекордом.

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине, но стала второй по общему количеству медалей.

В активе российских спортсменов 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.

Лидирует в медальном зачете Норвегия, у которой 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.

Ранее максимальным достижением российской сборной стали 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

