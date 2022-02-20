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Россия стала второй по общему количеству завоеванных медалей на Олимпиаде

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Сборная России по итогам Олимпиады в Пекине заняла девятое место в медальном зачете. В активе россиян по общему количеству медалей сборная стала второй c национальным рекордом.

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Пекине, но стала второй по общему количеству медалей.

В активе российских спортсменов 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых.

Лидирует в медальном зачете Норвегия, у которой 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.

Ранее максимальным достижением российской сборной стали 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

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Комментарии (15)

Nothing
И когда туман растаял, свозь седые облака, на окне моем стояли два хрустальных башмачка! тым тым тырыдырыдым!
Алик-1
Две крупные страны, одна европейская, другая це-европейская о своих успехах в спорте скромно помалкивают
Local
Медали на сочинской олимпиаде включают отобранные из-за допинга?
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