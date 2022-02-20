Семиклассница погибла под колесами машины пьяного водителя в Челябинской области

Двух сестер-подростков сбил в челябинском Озерске пьяный водитель на легковушке. 14-летняя девочка погибла, 16-летнюю в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, сообщает 20 февраля 74.ru.



ДТП случилось накануне в озерском поселке Метлино. Девочки шли по обочине дороги, когда на них на полном ходу налетел Opel Astra. Машиной управлял 54-летний местный житель с 30-летним стажем вождения.

Полиции он объяснил, что пошел на обгон, но не справился с управлением — машину швырнуло на обочину прямо на детей.«В ходе освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения», — сообщила изданию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.