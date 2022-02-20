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На Авиаконструкторов дорожный конфликт мужчин завершился выстрелом в даму

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Дорожный конфликт в Приморском районе Петербурга закончился стрельбой, планом «Перехват» и задержанием. Примечательно, что склоку на улице устроили мужчины, а пострадала в итоге женщина. «Фонтанка» узнала детали происшествия 20 февраля.

Накануне вечером в полицию позвонил 35-летний предприниматель и сообщил, что по его машине стреляют у дома 35/1 по проспекту Авиаконструкторов. Прибывший на место наряд патрульных выяснил, что между бизнесменом и неизвестным произошел конфликт, в результате которого последний из газового пистолета выстрелил в лицо жене первого через открытое окно машины. После агрессор скрылся на «Мазде 3», но вскоре после объявления плана «Перехват» был задержан на Комендантском проспекте. Пока на 29-летнего мужчину оформили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Женщина с химическим ожогом роговицы обратилась в травмпункт и после осмотра была отпущена домой.

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Комментарии (2)

xavvax
Это не власть такая, это мужики такие.
266159985
Да что же у нас за власть то такая?!?Женщины постоянно из за мужиков страдают?То бьют то режут то стреляют?((
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