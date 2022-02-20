На Авиаконструкторов дорожный конфликт мужчин завершился выстрелом в даму

Дорожный конфликт в Приморском районе Петербурга закончился стрельбой, планом «Перехват» и задержанием. Примечательно, что склоку на улице устроили мужчины, а пострадала в итоге женщина. «Фонтанка» узнала детали происшествия 20 февраля.



Накануне вечером в полицию позвонил 35-летний предприниматель и сообщил, что по его машине стреляют у дома 35/1 по проспекту Авиаконструкторов. Прибывший на место наряд патрульных выяснил, что между бизнесменом и неизвестным произошел конфликт, в результате которого последний из газового пистолета выстрелил в лицо жене первого через открытое окно машины. После агрессор скрылся на «Мазде 3», но вскоре после объявления плана «Перехват» был задержан на Комендантском проспекте. Пока на 29-летнего мужчину оформили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.