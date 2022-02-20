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Петербург продолжает держаться на первом месте по суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге за прошедшие сутки выявлено 16 599 случаев заболевания (днем ранее 18 042 случая). Город занимает первое место в стране по суточной заболеваемости, сообщает 20 февраля оперативный штаб.

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Москва опустилась на третье место. В столице насчитали 6 388 новых заболевших. На второе место поднялся Красноярский край, где за сутки заразились 6 703 человека.

Как следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом на 19 февраля, заболеваемость в стране снижается. За последние сутки выявили 170 699 заболевших (179 147 днем ранее).

Летальная статистика пополнилась 745 смертями, из которых 89 в Петербурге. Всего по стране госпитализировали 10 372 человека за последние сутки. В Петербурге — 389 человек.

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Комментарии (8)

terry18
Зато иммунитет в городе высокий.
copov
Если кто забыл, в Петербурге выдают больничный дистанционно по телефону, вне зависимости корона это или ОРВИ. Так что сравнивать с другими городами некорректно.
Muzzy
Усатый Олимпиаду пересмотрел? Хочет быть везде первым?)
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