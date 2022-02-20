Петербург продолжает держаться на первом месте по суточной заболеваемости коронавирусом

Москва опустилась на третье место. В столице насчитали 6 388 новых заболевших. На второе место поднялся Красноярский край, где за сутки заразились 6 703 человека.



Как следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом на 19 февраля, заболеваемость в стране снижается. За последние сутки выявили 170 699 заболевших (179 147 днем ранее).



Летальная статистика пополнилась 745 смертями, из которых 89 в Петербурге. Всего по стране госпитализировали 10 372 человека за последние сутки. В Петербурге — 389 человек.

