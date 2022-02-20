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«Бог тебя любит». На Тихорецком проспекте подожгли дверь коммуналки, оставив таинственное послание

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Тушить входную дверь пришлось жильцу коммуналки на Тихорецком проспекте в Петербурге. Сам он ни врагов, ни долгов не имел, а сосед, который мог бы ответить на вопросы, уехал на заработки. Подробности «Фонтанка» узнала 20 февраля.

Накануне ночью в службу «112» обратился 52-летний мужчина из дома 1/1 на Тихорецком. Он сообщил, что на двери в его квартиру неизвестный оставил надпись, а затем поджег. Оперативники зафиксировали следы горения и написанное краской «Бог тебя любит». Три комнаты в квартире принадлежат заявителю, четвертая — его соседу 34 лет, который уехал на заработки. Старший собственник подозревает, что именно у него были какие-то конфликты и мстили ему.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Маркер депрессивных слоев населения. Они все еще не привыкли относиться к своему жилищу, как к своему. Поэтому у них там проходной двор.
К слову о дворе: Когда-то в детстве еще была дворовая культура. В десять вечера дворник закрывал ворота и подгулявшим жильцам приходилось платить ему пять копеек за причиненные неудобства. По моему мнению, это не дорого за гарантированный покой и тишину. У нас, у мальчишек, разумеется, били свои лазы в виде отодвигающихся досок или удобных сучьев на дереве у забора.
Riptide
Чёрные риелторы - 🔥🔥🔥🤬🤬🤬👿👿👿
266159985
НУ И?Да что же за власть то у нас такая?не могут пожар потушить?И домофоны и консьержей поставить?
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