«Бог тебя любит». На Тихорецком проспекте подожгли дверь коммуналки, оставив таинственное послание

Тушить входную дверь пришлось жильцу коммуналки на Тихорецком проспекте в Петербурге. Сам он ни врагов, ни долгов не имел, а сосед, который мог бы ответить на вопросы, уехал на заработки. Подробности «Фонтанка» узнала 20 февраля.



Накануне ночью в службу «112» обратился 52-летний мужчина из дома 1/1 на Тихорецком. Он сообщил, что на двери в его квартиру неизвестный оставил надпись, а затем поджег. Оперативники зафиксировали следы горения и написанное краской «Бог тебя любит». Три комнаты в квартире принадлежат заявителю, четвертая — его соседу 34 лет, который уехал на заработки. Старший собственник подозревает, что именно у него были какие-то конфликты и мстили ему.