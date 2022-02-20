Более сорока тысяч беженцев уже прибыли из Донбасса в Россию

Из Донбасса в Россию прибыли уже более сорока тысяч беженцев, которых размещают на территории Ростовской области. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян 20 февраля на заседании комиссии по ЧС.



«Прозвучала информация, что более 40 тысяч лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области», — цитирует Чуприяна РИА Новости.



В пунктах временного размещения прибывающих людей тестируют на коронавирус. Положительных результатов пока не выявили. Часть беженцев — около двух тысяч человек — ночью поездами отправили в Курскую и Воронежскую области.

