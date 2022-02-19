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К крейсеру «Аврора» приплывала группа разминирования

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Ручная граната вынудила взрывотехников ОМОН Росгвардии примчаться к крейсеру «Аврора» днём 19 февраля. Боеприпас лежал на льду рядом с кораблем.

Сообщение о подозрительном предмете на Петроградской набережной поступило в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти около четырех часов дня. На место незамедлительно прибыла группа разминирования. Для того, чтобы добраться до гранаты, использовали катер на воздушной подушке. Боеприпас лежал у правого борта корабля-музея.

При ближайшем рассмотрении предмета оказалось, что это граната для игры в страйкбол, которая не представляет никакой опасности. Игрушка была передана сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба главного управления.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Денеб
Не пора "Авроре" пульнуть? Мне кажется, самое время....
Клаустрофобик
Это Нато.
274309797
Добрый день. Простите за обра.щение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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