К крейсеру «Аврора» приплывала группа разминирования

Ручная граната вынудила взрывотехников ОМОН Росгвардии примчаться к крейсеру «Аврора» днём 19 февраля. Боеприпас лежал на льду рядом с кораблем.
Сообщение о подозрительном предмете на Петроградской набережной поступило в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти около четырех часов дня. На место незамедлительно прибыла группа разминирования. Для того, чтобы добраться до гранаты, использовали катер на воздушной подушке. Боеприпас лежал у правого борта корабля-музея.
При ближайшем рассмотрении предмета оказалось, что это граната для игры в страйкбол, которая не представляет никакой опасности. Игрушка была передана сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба главного управления.