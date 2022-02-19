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Зеленский заявил, что Украина может отказаться от неядерного статуса

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Украине нужны гарантии безопасности, иначе страна может пересмотреть Будапештский меморандум, который установил неядерный статус государства.

Зеленский велел дипломатам созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума 19 февраля, об этом он заявил на мюнхенской конференции по безопасности. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», — отметил президент.

По меморандуму Украина признавала за собой неядерный статус.

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Комментарии (25)

266182335
Мечтать не вредно, вредно не мечтать.
Modest_5e4ce41f7533b
Может они в 90-е где-то десяток зарядов закопали.
Memory17
Надо было это делать ещё в 2014г, ядерные державы гарантировали Украине территориальную неприкосновенность в обмен на отказ от ядерного оружия, обманули, значит у Украины больше нет обязательств. У Украины вполне есть научно-технический потенциал для создания атомной бомбы.
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