Стало известно, где в Ленобласти разместят беженцев из Донбасса

Куда и когда готов принять регион беженцев из Донбасса, 19 февраля сообщает 47news со ссылкой на источник в правительстве. По данным издания, первые пятьсот человек смогут разместить оперативно, в течение недели. Для этого подготовят лагеря «Маяк» в Гатчинском районе и «Россонь» в Кингисеппском. Учреждения хоть и круглогодичные, но дети там бывают в основном во время каникул. В случае если ситуация потребует, отменят детскую весеннюю смену.

Ещё 1000 мест власти региона готовы найти за счёт геронтологических центров в Глажево Киришского района и в Лодейном Поле. Эти площадки уже использовались в начале пандемии как обсерваторы, туда свозили граждан, прилетевших из-за границы. Также возможен вариант, когда под эти нужды оборудуют ведомственные профилактории, расположенные поближе к Петербургу.