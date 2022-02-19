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Стало известно, где в Ленобласти разместят беженцев из Донбасса

В правительстве Ленобласти рассказали, где регион готов оперативно создать хорошие условия для тех, кто бежит от возможной войны с Украиной.

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Куда и когда готов принять регион беженцев из Донбасса, 19 февраля сообщает 47news со ссылкой на источник в правительстве. По данным издания, первые пятьсот человек смогут разместить оперативно, в течение недели. Для этого подготовят лагеря «Маяк» в Гатчинском районе и «Россонь» в Кингисеппском. Учреждения хоть и круглогодичные, но дети там бывают в основном во время каникул. В случае если ситуация потребует, отменят детскую весеннюю смену.

Ещё 1000 мест власти региона готовы найти за счёт геронтологических центров в Глажево Киришского района и в Лодейном Поле. Эти площадки уже использовались в начале пандемии как обсерваторы, туда свозили граждан, прилетевших из-за границы. Также возможен вариант, когда под эти нужды оборудуют ведомственные профилактории, расположенные поближе к Петербургу.

Ленобласть присоединилась к субъектам РФ, объявившим о желании принять жителей Донбасса. Массовая эвакуация в ДНР и ЛНР началась вечером 18 февраля. Официальные власти заявили о готовности Украины к вторжению на территорию непризнанных республик. Выезд из Донецка и Луганска в Россию запрещен дееспособным мужчинам призывного возраста.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

261215271
То естт весенней смены в Маяке не будет :(
Хорошо, если летняя будет, лагерей очень не хватает.
angel of death
Красный Бор им предложите - им же не привыкать к Чернобылю...
tochilshik
полно заброшенных пионерских лагерей.заселить и забыть.
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