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Путин с Лукашенко посмотрели, как летают ракеты и как могло бы быть применено ядерное оружие

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Из ситуационного центра Кремля 19 февраля Путин и Лукашенко наблюдали за пусками баллистических и крылатых ракет. Всё прошло успешно.

О пусках сообщается на сайте Кремля. С полигона Капустин Яр пустили ракету «Искандер», в Плесецке на Камчатку улетела межконтинентальная «Ярс». С кораблей и подлодок на полигоны Пембой и Кура отправились гиперзвуковые «Калибры» и «Цирконы». Туда же отправили снаряды ракетоносцы дальней авиации Ту-95МС. Баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного подводного крейсера «Карелия» из Баренцева моря. Также был отработан пуск «Кинжалов».

Сергей Шойгу доложил, что на учениях отрабатывается и применение ядерного оружия.

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Комментарии (41)

X-кот
страной управляют враги
Ruth D. Armstead
Ничего не понятно, но очень интересно.
Показали какой то кусок овна отвалившейся от самолета и некий хлопок на пустыре... Гиперзвуковые , говоришь?
Гангрена
в Гаагском трибунале им давно прогулы ставят.
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