Путин с Лукашенко посмотрели, как летают ракеты и как могло бы быть применено ядерное оружие

Из ситуационного центра Кремля 19 февраля Путин и Лукашенко наблюдали за пусками баллистических и крылатых ракет. Всё прошло успешно.
О пусках сообщается на сайте Кремля. С полигона Капустин Яр пустили ракету «Искандер», в Плесецке на Камчатку улетела межконтинентальная «Ярс». С кораблей и подлодок на полигоны Пембой и Кура отправились гиперзвуковые «Калибры» и «Цирконы». Туда же отправили снаряды ракетоносцы дальней авиации Ту-95МС. Баллистическая ракета «Синева» была выпущена с атомного подводного крейсера «Карелия» из Баренцева моря. Также был отработан пуск «Кинжалов».
Сергей Шойгу доложил, что на учениях отрабатывается и применение ядерного оружия.