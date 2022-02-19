Эхо 90-х догнало предпринимателя из Петербурга на границе с Финляндией. Вместо Европы он попал на допрос

Петербургский предприниматель задержан на погранпункте «Брусничное». В Финляндию сотрудники ФСБ его не пустили, а отобрали паспорт и сдали уголовному розыску. Инкриминируют мужчине дела давно минувших дней, подробности 19 февраля рассказывает 47news.

Задержание 53-летнего петербуржца происходило накануне около шести вечера. Документы бизнесмена Панина оказались подделкой, лицо на вклеенной фотографии принадлежало разыскиваемому с 1994 года Павлу Скрылю. Тогда в начале марта из гостиницы «Выборгская» смог сбежать кооператор, который рассказал милиции, что несколько спортивных мужчин его похитили в Минске, насильно привезли в Петербург и связали в номере. Похитители требовали около 400 млн рублей. 10 суток он сидел на привязи. Нескольких боксеров тогда нашли, а Павел как в воду канул.