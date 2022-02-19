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Эхо 90-х догнало предпринимателя из Петербурга на границе с Финляндией. Вместо Европы он попал на допрос

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Петербургский предприниматель задержан на погранпункте «Брусничное». В Финляндию сотрудники ФСБ его не пустили, а отобрали паспорт и сдали уголовному розыску. Инкриминируют мужчине дела давно минувших дней, подробности 19 февраля рассказывает 47news.

Задержание 53-летнего петербуржца происходило накануне около шести вечера. Документы бизнесмена Панина оказались подделкой, лицо на вклеенной фотографии принадлежало разыскиваемому с 1994 года Павлу Скрылю. Тогда в начале марта из гостиницы «Выборгская» смог сбежать кооператор, который рассказал милиции, что несколько спортивных мужчин его похитили в Минске, насильно привезли в Петербург и связали в номере. Похитители требовали около 400 млн рублей. 10 суток он сидел на привязи. Нескольких боксеров тогда нашли, а Павел как в воду канул.

В дальнейшем он сменил фамилию, оставив себе прежние имя и возраст. В розыске он был с заочным арестом по вымогательству и похищению, а значит, в этом случае сроки давности не работают.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Эхо 90 х в Кремле сидит.А это бандюган на пенсии.
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