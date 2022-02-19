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В Петербурге желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега

Из-за возможного налипания снега и «гололедно-изморозевых отложений» в Петербурге погода признана опасной.

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О потенциальной опасности предупреждают МЧС и Смольный 19 февраля. Синоптики присвоили региону желтый уровень на период с девяти утра до девяти вечера.

Причиной названы гололед, изморозь и возможное налипание мокрого снега.

На погоду в городе влияет циклон «Юнис». В городе около ноля градусов и низкое давление.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Мillemelle
вчера еле до школы дошла за ребёнком. пришлось по большой куче снега идти, проваливаясь по колено в сугробы, потому что по дороге была лужа, а по краям гололёд... спасибо, май лов! такого позора в городе я давно не видела, хотя всю жизнь тут живу.
ДуремарСПб.
Пока у власти в городе Единая Россия опасность горожанам никуда не денется.
bluxer
Лучше коричневый.
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