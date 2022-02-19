Рукоблуд с несвежим лицом разыскивается по подозрению в развращении 10-летней петербурженки

Житель Невского района Петербурга обратился в полицию с заявлением на неизвестного гражданина, который оголялся рядом с его десятилетней дочерью. Судя по портрету предполагаемого преступника, он не слишком хорошо себя чувствовал.
Заявление было подано в 10-й отдел накануне вечером, об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля. 38-летний мужчина написал в нем, что утром в пятницу некий извращенец у дома 29/4 на улице Бабушкина совершил развратные действия сексуального характера в отношении его 10-летней дочери. После проделанного рукоблуд скрылся.
Был дан примерный портрет предполагаемого преступника. На вид ему лет 40, роста невысокого — 170 сантиметров. Одет был в темное, под глазами мешки, круглое лицо испещрено морщинами, большой нос отмечен горбинкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.