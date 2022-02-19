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Рукоблуд с несвежим лицом разыскивается по подозрению в развращении 10-летней петербурженки

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Житель Невского района Петербурга обратился в полицию с заявлением на неизвестного гражданина, который оголялся рядом с его десятилетней дочерью. Судя по портрету предполагаемого преступника, он не слишком хорошо себя чувствовал.

Заявление было подано в 10-й отдел накануне вечером, об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля. 38-летний мужчина написал в нем, что утром в пятницу некий извращенец у дома 29/4 на улице Бабушкина совершил развратные действия сексуального характера в отношении его 10-летней дочери. После проделанного рукоблуд скрылся.

Был дан примерный портрет предполагаемого преступника. На вид ему лет 40, роста невысокого — 170 сантиметров. Одет был в темное, под глазами мешки, круглое лицо испещрено морщинами, большой нос отмечен горбинкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

bugs-bunny
"Одет был в темное, под глазами мешки, круглое лицо испещрено морщинами, большой нос отмечен горбинкой".
Ну под такое описание и я (иногда) подойду.
Ушел за водкой... Hasta la vista, baby!
LindaMc
в детстве из музыкалки ездила на 20 троллейбусе, довольно поздно, пару раз видела дядькины причиндалы, скорее отвернешься и из троллейбуса выйдешь, чем лицо будешь рассматривать. На улице тоже показывали, бывало. 70е годы. Думаю, всегда такие были, больные жеж
quqas
папа видел и не вмешался?
или приметы со слов дитя? при(до)думанные дитём и перевранные папой?
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