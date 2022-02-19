Помогите Насте сохранить слух

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Настя Ильченко, 11 лет.

Двусторонняя тугоухость.

Требуются сверхмощные слуховые аппараты. Стоимость 337 800 руб. «Дочка родилась раньше срока, перенесла нехватку кислорода и кровоизлияние в мозг, месяц врачи её выхаживали, но последствия были тяжёлыми. Настя развивалась с серьёзной задержкой, и в год врачи диагностировали ДЦП. Только в пятилетнем возрасте дочка научилась ходить.

Обращенную речь Настя понимала и пыталась говорить, но получалось невнятно. Я думала, что это связано с особенностями её развития, но обследование у сурдолога выявило тугоухость — оказывается, у Насти нарушен слух.



В семь лет дочка получила слуховые аппараты, но так и не смогла к ним привыкнуть — плакала и не давала их надевать. Многочисленные обследования и консультации с врачами помогли мне найти подходящие многоканальные аппараты. В них Насте было комфортно, и она начала различать и понимать речь окружающих, научилась разговаривать и общаться с другими детьми.

Аппараты прослужили несколько лет, но сейчас пора их заменить более мощными. Настя учится в школе, и ей особенно важно отчетливо слышать речь учителя в шумном классе. Но нужная модель аппаратов бесплатно не выдаётся, а купить их мы уже не в силах. Много средств уходит на Настину реабилитацию, работает только муж. Прошу, помогите, пожалуйста». Ольга Ильченко, Пензенская область

Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Насти двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3–4-й степени, аудиторная нейропатия. Девочке необходимы многоканальные сверхмощные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном и возможностью педиатрической настройки, которые смогут компенсировать девочке потерю слуха».



Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

