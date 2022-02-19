Звезда TikTok рэпер SQWOZ BAB приглашает Петербург сделать «Ауф»

«Когда водила протянул AUX, все мои волки делают „Ауф!“» — именно эта строчка стала путеводной для Марата Мингазова, более известного как рэпер SQWOZ BAB. Артист, покоривший TikTok, уже написал достаточно треков для сольных концертов. Убедиться в этом петербуржцы смогут 19 февраля в клубе «Морзе» (16+).

Вообще-то Марат с юных лет увлекался музыкой, а SQWOZ BAB — это школьная группа, основанная артистом в 11 классе. Упорство привело к тому, что юное дарование заметили такие рэперы, как Big Russian Boss и Kyivstoner, и стали приглашать на совместные выступления.

Но настоящая слава свалилась на SQWOZ BAB в конце минувшего года. Трек «Ауф» поднялся в топы «Вконтакте» и российского Shazam и сделал Мингазова узнаваемым артистом.



Увы, мы не можем привести примеры творчества музыканта, так как почти в каждой композиции есть обсценная лексика (все-таки жанр обязывает), однако если вам интересен новый российский рэп — посетите концерт обязательно.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

