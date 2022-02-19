Учёные узнали, что им предстоит открыть 9 тысяч видов деревьев

Масштабное исследование провели 150 учёных, в том числе из биологического института Томского государственного университета. Построив цифровую модели, они пришли к выводу, что на Земле ещё предстоит открыть около 9 тысяч видов деревьев. Об этом 18 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТГУ.



«Наши результаты показывают, что в мире насчитывается около 73 тыс. видов деревьев, из которых около 9 тыс. видов деревьев еще предстоит открыть. Примерно 40% неизученных видов деревьев находятся в тропиках. <…> Это может помочь в оценке того, какие системы могут быть наиболее устойчивыми к глобальным изменениям», — говорится в научной статье.

