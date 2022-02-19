Учёные узнали, что им предстоит открыть 9 тысяч видов деревьев

Масштабное исследование провели 150 учёных, в том числе из биологического института Томского государственного университета. Построив цифровую модели, они пришли к выводу, что на Земле ещё предстоит открыть около 9 тысяч видов деревьев. Об этом 18 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТГУ.
«Наши результаты показывают, что в мире насчитывается около 73 тыс. видов деревьев, из которых около 9 тыс. видов деревьев еще предстоит открыть. Примерно 40% неизученных видов деревьев находятся в тропиках. <…> Это может помочь в оценке того, какие системы могут быть наиболее устойчивыми к глобальным изменениям», — говорится в научной статье.
Исследователи, основываясь на большом количестве баз данных, построили биогеографические модели для предположительной оценки ещё не исследованных растений. В результате родилось предположение, что больше всего неизвестных видов деревьев (около 3,9 тысяч) следует искать в Южной Америке, где уже насчитывается 27 тысяч видов. Это означает, сохранение лесов на этом континенте должно стать первостепенной задачей.
Вообще, по данным исследования, там растут около 43% всех видов деревьев планеты. На втором месте Евразия — 22%, на третьем Африка — 16%.
«Результаты исследования также могут помочь ученым сделать выводы об эволюционных механизмах, породивших разнообразие, чтобы предсказать, как они проявятся в будущем», — отмечается в сообщении.