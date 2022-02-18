Глава Центра имени Гамалеи рассказал, как остановить мутации коронавируса

В течение шести-восьми месяцев необходимо достичь коллективного иммунитета к коронавирусу по всему миру. Об этом 18 февраля заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».



По его словам, вирус будет постоянно меняться, и неизвестно, каким станет следующий штамм. «Штаммы появляются постоянно, это заложено в генетическом аппарате всего живого. Другое дело, какой из этих вариантов потом станет эпидемически значимым. <...> Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть-семь-восемь месяцев на всем земном шаре его накрыть иммунологическим зонтиком. В первую очередь вакцинацией», — подчеркнул Гинцбург.

