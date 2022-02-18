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Глава Центра имени Гамалеи рассказал, как остановить мутации коронавируса

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В течение шести-восьми месяцев необходимо достичь коллективного иммунитета к коронавирусу по всему миру. Об этом 18 февраля заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, вирус будет постоянно меняться, и неизвестно, каким станет следующий штамм. «Штаммы появляются постоянно, это заложено в генетическом аппарате всего живого. Другое дело, какой из этих вариантов потом станет эпидемически значимым. <...> Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть-семь-восемь месяцев на всем земном шаре его накрыть иммунологическим зонтиком. В первую очередь вакцинацией», — подчеркнул Гинцбург.

По словам главы Центра им. Гамалеи, непривитые, но уже переболевшие коронавирусом люди могут заболеть снова с высокой вероятностью из-за «невысокой специфичности антител в условиях появления новых штаммов».

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Комментарии (11)

лентяище
а может руководителя центра Гонореи пора уволить, раз он два года не может решить проблему и его прививки неэффективны?
Brezhnev
Гинцбурга в президенты! )))
Только он один нас спасёт от этого подлого вируса!
P.S. Почему-то вспомнилась песня Высоцкого с припевом «…, … кругом одни …» )))
Sadava
Блин, неужели младшей дочке Путина еще мало денег, что заставляет нести чушь этого специалиста по глистам?
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