В Красном Селе два столкнувшихся автобуса устроили пробку

В Красном Селе вечером 18 февраля столкнулись два автобуса. Как рассказала «Фонтанке» читательница, место аварии пришлось объезжать по встречной из-за перекрытой полосы.



По ее словам, ДТП произошло у площади Воинской Славы, около съезда на Гатчинское шоссе, которое, согласно данным «Яндекс.Карт», на километр «пожелтело».



«При круговом движении водитель маршрута 144 неверно рассчитал радиус и совершил столкновение с нашим автобусом 145а. Пострадавших нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пассажиравтотранса.

