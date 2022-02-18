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В Красном Селе два столкнувшихся автобуса устроили пробку

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В Красном Селе вечером 18 февраля столкнулись два автобуса. Как рассказала «Фонтанке» читательница, место аварии пришлось объезжать по встречной из-за перекрытой полосы.

По ее словам, ДТП произошло у площади Воинской Славы, около съезда на Гатчинское шоссе, которое, согласно данным «Яндекс.Карт», на километр «пожелтело».

«При круговом движении водитель маршрута 144 неверно рассчитал радиус и совершил столкновение с нашим автобусом 145а. Пострадавших нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пассажиравтотранса.

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