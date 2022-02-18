По больнице в Пушкине ходил врач с автоматом

Как стало известно «Фонтанке», врач городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко по пути с дачи 18 февраля решил заехать к коллегам. Он собирался похвастаться охолощенным автоматом, но, видимо, понравилось это не всем.

Автомат прибывшие на место сотрудники полиции все же изъяли.

