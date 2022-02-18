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По больнице в Пушкине ходил врач с автоматом

В пушкинской больнице медсестру напугал врач, разгуливавший с автоматом. Об этом она сообщила в полицию, но выяснилось, что все не так страшно, как могло показаться.

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Как стало известно «Фонтанке», врач городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко по пути с дачи 18 февраля решил заехать к коллегам. Он собирался похвастаться охолощенным автоматом, но, видимо, понравилось это не всем.

Автомат прибывшие на место сотрудники полиции все же изъяли.

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Комментарии (12)

267086865
Беженец с донбасса...берега попутал)
261215271
А дальше то что? Экспертизу назначили болезному на голову?
sektor7
Ну так это нормально.
Военнообязанный же. Военный билет позволяет.
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