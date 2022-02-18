Самолет не долетел из Будапешта в Петербург из-за сильного снежного заряда. Пришлось сесть в Таллине

Рейс авиакомпании Wizzair из Будапешта в Петербург сел в Таллине. Причина — в «сильном снежном заряде» в районе Пулково, сообщили 18 февраля «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта.

«Экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Таллине. В ближайшее время самолёт вылетит в Санкт-Петербург», — уточнили представители воздушной гавани. Рейс в венгерскую столицу из Пулково задерживается минимум на три часа, пока что время вылета вместо 17:25 назначено на 20:15.

В Пулково добавили, что другие рейсы из-за погодных причуд не задерживаются.