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Фонд AdVita запустил подкаст на тему, о которой говорить непросто

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Команда паллиативной службы фонда AdVita, оказывающего поддержку людям с онкологическими заболеваниями, запустила подкаст «В конце концов». Ведущие и приглашенные эксперты затронут темы смерти, поддержки, горевания.

«Мы говорим о смерти, чтобы вернуть ей право быть частью жизни», — подчеркивают авторы проекта.

Подкаст будет выходить ежемесячно, тема первого выпуска — «Как поддержать людей, чьи близкие столкнулись с неизлечимым заболеванием?» Во втором выпуске ведущие рассказывают о том, как можно поддержать себя, если столкнулся с утратой близкого человека.

Идея подкаста напрямую связана с деятельностью Консультативной службы по паллиативной помощи фонда AdVita, которая работает круглосуточно для жителей Петербурга и Ленинградской области с 2017 года. Сотрудники службы (медицинские консультанты и координаторы) помогают семьям организовать уход за человеком в конце жизни так, чтобы сохранить силы и защитить чувства и достоинство самого болеющего и его близких.

«Подопечные и их родные нередко задают нам вопросы: как реагировать на новость о том, что близкий тяжело болен; как поддержать людей, которые проживают утрату; что происходит с телом и сознанием, когда человек умирает. Мы понимаем, что говорить о смерти непросто, но нам кажется важным инициировать этот разговор в комфортном и безопасном формате. Мы надеемся, что подкаст будет полезен и для людей, которые столкнулись с неизлечимой болезнью, и для всех, кому любопытно исследовать тему смерти с разных точек зрения — медицины, антропологии, философии, искусства, религии», — рассказывает Наташа Осолихина, менеджер проектов паллиативной службы фонда AdVita.

Цели проекта — нормализовать страхи, связанные с темой смерти, поддержать тех, кто с ней сталкивается, просто обсуждать эту тему и давать ей информационное пространство.

Подкаст уже доступен на платформах: Anchor, Spotify, Яндекс.Музыка и Apple Podcast.

Консультативная служба по паллиативной помощи фонда AdVita начала свою работу в октябре 2017 года. За это время помогла более чем 2900 семьям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые нуждались в паллиативной помощи. В 2021 году служба сопровождала 1146 семей, из них 744 семьи обратилось впервые. За год сотрудники службы провели 9309 телефонных и очных консультаций.

Служба оказывается следующую помощь:

— Круглосуточно рассказывает, как снять боль и тягостные симптомы.

— Консультирует по вопросам получения медицинской помощи от государственных организаций (обезболивание, помощь при тошноте, рвоте, запорах и т.п.).

— Помогает семьям грамотно организовать уход за лежачим больным.

— Рассказывает, как оформить социальные льготы.

— Предоставляет расходные материалы (подгузники, пеленки и др.) в случае необходимости.

— Предоставляет в безвозмездную аренду технические средства реабилитации (ходунки, многофункциональные кровати, противопролежневые матрасы, кислородные концентраторы и прочее).

— Консультирует по вопросам госпитализации в хосписы и отделения сестринского ухода.

— Оказывает эмоциональную поддержку и сопровождение обратившегося за помощью на всех этапах болезни.

— Взаимодействует с органами государственной власти, если у семьи возникают проблемы с получением помощи.

Консультацию можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру: 8 (800) 700–89–02.

Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге. Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает диагностику, лекарства, поиск донора костного мозга и т.д. В 2021 году адресную помощь получили 780 человек из 80 регионов Российской Федерации. Также системную поддержку получили пациенты федеральных клиник, прежде всего НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

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