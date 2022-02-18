Фонд AdVita запустил подкаст на тему, о которой говорить непросто

Команда паллиативной службы фонда AdVita, оказывающего поддержку людям с онкологическими заболеваниями, запустила подкаст «В конце концов». Ведущие и приглашенные эксперты затронут темы смерти, поддержки, горевания.

«Мы говорим о смерти, чтобы вернуть ей право быть частью жизни», — подчеркивают авторы проекта.

Подкаст будет выходить ежемесячно, тема первого выпуска — «Как поддержать людей, чьи близкие столкнулись с неизлечимым заболеванием?» Во втором выпуске ведущие рассказывают о том, как можно поддержать себя, если столкнулся с утратой близкого человека.



Идея подкаста напрямую связана с деятельностью Консультативной службы по паллиативной помощи фонда AdVita, которая работает круглосуточно для жителей Петербурга и Ленинградской области с 2017 года. Сотрудники службы (медицинские консультанты и координаторы) помогают семьям организовать уход за человеком в конце жизни так, чтобы сохранить силы и защитить чувства и достоинство самого болеющего и его близких.

«Подопечные и их родные нередко задают нам вопросы: как реагировать на новость о том, что близкий тяжело болен; как поддержать людей, которые проживают утрату; что происходит с телом и сознанием, когда человек умирает. Мы понимаем, что говорить о смерти непросто, но нам кажется важным инициировать этот разговор в комфортном и безопасном формате. Мы надеемся, что подкаст будет полезен и для людей, которые столкнулись с неизлечимой болезнью, и для всех, кому любопытно исследовать тему смерти с разных точек зрения — медицины, антропологии, философии, искусства, религии», — рассказывает Наташа Осолихина, менеджер проектов паллиативной службы фонда AdVita.



Цели проекта — нормализовать страхи, связанные с темой смерти, поддержать тех, кто с ней сталкивается, просто обсуждать эту тему и давать ей информационное пространство.

Подкаст уже доступен на платформах: Anchor, Spotify, Яндекс.Музыка и Apple Podcast.

Консультативная служба по паллиативной помощи фонда AdVita начала свою работу в октябре 2017 года. За это время помогла более чем 2900 семьям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые нуждались в паллиативной помощи. В 2021 году служба сопровождала 1146 семей, из них 744 семьи обратилось впервые. За год сотрудники службы провели 9309 телефонных и очных консультаций.

Служба оказывается следующую помощь:

— Круглосуточно рассказывает, как снять боль и тягостные симптомы.

— Консультирует по вопросам получения медицинской помощи от государственных организаций (обезболивание, помощь при тошноте, рвоте, запорах и т.п.).

— Помогает семьям грамотно организовать уход за лежачим больным.

— Рассказывает, как оформить социальные льготы.

