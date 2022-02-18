Король старьевщиков. Как группа «Рольф» выпутывается из безвыходной ситуации

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Химкинский городской суд 16 февраля постановил взыскать с АО «Рольф» 19,4 млрд рублей. Тяжба тянется уже давно, точка в ней еще не поставлена, компания обещала обжаловать решение суда. Но до сих пор от многомиллиардных претензий Генпрокуратуры еще никто не уходил бесплатно.

Вместе с тем, «Фонтанка», глядя на отчетность дилера и пообщавшись с участниками городского рынка, должна констатировать: хоронить «Рольф» — рано.

Он все еще остается в числе федеральных лидеров по продажам новых машин. В его активах 59 шоурумов по всей стране, в дилерском портфеле 20 брендов, а число сотрудников — около 8,5 тысяч человек. По итогам 2020 года группа снизила продажи в штуках — на 13% (80 тысяч машин), однако выручка выросла на 3,6%. В этом году данные пока не опубликованы, но если ориентироваться на промежуточную отчетность, рост будет на десятки процентов.



Однако есть направления, в которых «Рольф» безусловный лидер. Так, по данным агентства Auto PR, за 2021 год компания продала в Петербурге 28 тысяч подержанных машин. Это первый — с большим отрывом — результат по городу, и что немаловажно на 40% больше, чем годом ранее. При том, что, по данным «Автостата», всего за год в Петербурге их было продано 222,5 тыс. штук

Конкурировать с «Рольфом» на вторичном рынке можно лишь в каких-то узких дисциплинах, например по количеству продаж с одной точки. Тут на лидерство претендует ГК «Автополе», у которой в Кудрово одновременно стоит более 1000 подержанных машин на продажу. Однако в сумме у «Рольфа» — в пяти салонах по городу — сейчас в продаже более 2200 автомобилей.

Гигантские финансовые претензии Генпрокуратуры к компании появились на фоне еще больших неприятностей у его основного владельца — экс-депутата Госдумы Сергея Петрова. Ему с 2019 года приходится жить за границей из-за уголовного дела о незаконном выводе более 4 млрд рублей за границу.



О том, что в такой критической ситуации компания выставлена на продажу, было объявлено тогда же. Говорилось о примерно 10 претендентах, но в январе 2021 года гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова заявила: все переговоры закончены, фирма не продается. Спустя короткое время появилась претензия Генпрокуратуры — сперва на 12 миллиардов — и довольно быстро стало понятно, что у «Рольфа» все же грядет смена владельца.

Окончание переговоров и объявление о сделке прошло уже с пониманием того, что в цене должны быть учтены 19,4 миллиарда. Светлана Виноградова ранее объявляла о том, что как минимум 12 из них уже зарезервированы на счетах компании (с другой стороны окопов это выглядело как арест счетов на ту же сумму). Про то, что теперь зарезервирована вся сумма, которая потенциально (когда решение вступит в законную силу) может быть выплачена по иску, — 19,4 миллиарда — она сказала уже в феврале этого года.

«19 миллиардов — это болезненно для бизнеса любого размера, но очевидно, что при ее выручке эти выплаты не разорят компанию «Рольф»», — поделился своими соображениями с «Фонтанкой» крупный участник авторынка Петербурга.



Ощущения конкурентов подтверждаются и данными официальной отчетности «Рольфа», которые сильно выделяются даже на фоне общих успехов отрасли в прошлом году. Так, по итогам только первого полугодия 2021 года компания отчиталась о выручке в 166 млрд рублей — на 85% больше, чем за 6 месяцев 2020 года (которые, правда, проходили на фоне локдауна). Тем не менее такими темпами в пока не обнародованной отчетности за весь 2021 год можно ожидать объем выручки в районе 300 миллиардов — это против 246 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль за полгода оказалась на уровне 9,9 млрд рублей — рост восьмикратный. Но самое главное, компании удается справляться с тяжелой кредитной нагрузкой, которая сильно портила впечатление инвесторов. Чистый долг компания сократила на 21% — до 16,7 миллиардов, а соотношение долг/Ebitda сократилось с 2,64 годом ранее до 0,63 к июлю 2022-го. Иными словами, сейчас это вовсе не та компания, что в конце 2019 года с объявленным в розыск основным собственником начинала переговоры о продаже.



В декабре 2021 года было объявлено о подписании юридически обязывающих документов о слиянии «Рольфа» с краснодарской группой «Ключавто». Назвать этот процесс покупкой язык не поворачивается — масштаб бизнеса «покупателя» почти втрое меньше (64 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2021 г.).

Вместе с тем «Ключавто», начинавший бизнес как локальный игрок на юге России, уже успел даже в Петербурге зарекомендовать себя как агрессивный участник сделок M&A. В середине 2021 года он выкупил тут активы британского InchCape, сразу три крупных салона: и Toyota и Lexus на Пулковском шоссе, Toyota на Пискаревском проспекте и Audi на Витебском проспекте. Сумма сделки не разглашалась, но собеседники «Фонтанки», оценивавшие как раз в то время свои активы на авторынке Петербурга, говорили, что ориентиром для той сделки служила цифра примерно в 85 млн долларов за все три точки, что по меркам рынка — даже стремительно растущего — было очень дорого.

При этом до сделки «Ключавто» присутствовал на рынке Петербурга только с небольшим салоном подержанных авто. Это направление сохранилось и с приобретением трех салонов InchCape, но их масштаб сравнивать с успехами лидеров бессмысленно: на сайте «Ключавто» в Петербурге значится сейчас всего 480 машин — почти впятеро меньше, чем у «Рольфа»



Сейчас, рассказывают знакомые с внутренней кухней источники, «Ключавто» активно проводит аудит в петербургских салонах «Рольфа», сверяет отчетность, проверяет товарные остатки, проводит инвентаризацию. Эти процессы добавляют нервозности «старому» персоналу салонов. По сообщениям участников рынка, многие менеджеры среднего звена уже заявили о себе на рынке труда. А как раз когда дописывалась эта статья, об уходе из компании заявил пресс-секретарь «Рольфа».

Вместе с тем сделка между «Ключавто» и «Рольфом» официально еще не закрыта. В декабрьском сообщении говорилось, что на прохождение необходимых корпоративных процедур и получение регуляторных согласований отводится время до конца 1 квартала 2022 года и оговаривалось, что закрытие сделки будет возможно лишь при успешности этих процессов. Однако источники «Фонтанки» говорят, что с этим может быть заминка, и сделка «пока отодвинулась на неопределённый срок».

Запрос редакции в «Рольф» с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию остался без ответа. Из Альфа-банка, который финансирует сделку и выступает финансовым консультантом, также ответа не пришло.



Кроме того, источники на рынке сообщали, что в январе салоны «Рольфа» в Петербурге якобы прекратили выкуп подержанных машин у физлиц и предлагали брать их только на комиссию. Сотрудник отдела подержанных авто в пятницу подтвердил, что в начале января действительно была ситуация, при которой выкуп был ограничен. Он объяснил это «техническими причинами», к примеру, что было нельзя получить за машины деньги наличными — только банковским переводом, что не устраивало многих продавцов. Однако сейчас, заверил он, эти проблемы закончились, и «Рольф» готов отдать наличными деньги за машину в течение трех часов. «Компания «Рольф» централизованно не останавливала выкуп автомобилей с пробегом. Локальные решения по выкупу в те или иные дни зависят от каждого конкретного центра и принимаются на основании стратегии направления автомобилей с пробегом: иметь лучшее предложение для удовлетворения клиентского спроса и возможность предоставить клиентам компании «Рольф» двухлетнюю гарантию на продаваемые авто. При этом у наших клиентов всегда есть возможность продать машину через «Рольф», сдав ее на комиссию. В этом случае специалисты компании берут на себя все вопросы по продаже автомобиля по согласованной с клиентом стоимости», — прокомментировала эту ситуацию «Фонтанке» Светлана Виноградова, генеральный директор компании. История успеха «Рольфа» началась еще в 1990-х годах. Трамплином к лидирующим позициям на рынке стало получение эксклюзивного дистрибьюторского контракта с Mitsubishi. В конце 1990-х гг. самой продаваемой иномаркой в России была именно Mitsubishi Lancer, и все контракты о ее поставках проходили именно через структуры Сергея Петрова. В дальнейшем «Рольф» расширил дистрибьюторское и транспортное направление бизнеса и какое-то время они едва не превосходили по размаху даже его розницу.

Гегемония «Рольфа» в самом динамичном сегменте — подержанных машин — также обусловлена исторически. Он первым из крупных игроков занялся цивилизованной торговлей «автомобилями с историей». До этого они были вотчиной либо серой части индустрии автоторговли, либо были основаны на личных договоренностях покупателей и продавцов.

Первоначально его проект BlueFish стартовал еще в 2007 году — во времена наивысшего развития рынка. Тогда под этим брендом даже открывались отдельные (самостоятельные от основных салонов с новыми машинами) центры в регионах. Однако после кризиса, уже в 2010 году от такой модели было решено отказаться — торговать подержанными машинами «Рольф» стал только на дилерских площадках. И хотя отдельные салоны BlueFish считались нерентабельными, в провальном для рынка 2009 году (-49% падение продаж новых машин и -25% — подержанных) через них прошло более 15 тысяч машин, что составило серьезный задел для будущего лидерства в этом сегменте.

Спустя 10 лет, когда на рынке разразился новый кризис, связанный в первую очередь с колоссальным дефицитом новых машин, уже было понятно, что подержанные авто — бизнес не менее прибыльный, чем торговля новыми. Сейчас свои отделы trade-in есть у любого дилера. И если в нормальных условиях заработать на продаже машины с завода удается с прибылью в 2–3% (остальное приходится «добирать» продажей допоборудования и последующим сервисом), то подержанные машины сами по себе дают торговцам двузначную рентабельность.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

