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Под Петербургом рухнувший с крыши дома снег заживо похоронил под собой пенсионерку

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Пенсионерка погибла под завалами снега, который рухнул с крыши частного дома под Петербургом. Нашли её не сразу.

Женщина проживала в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области. Тревогу забили ее дети, которые сообщили в пожарно-спасательную службу Агалатово о пропаже матери, пишет 18 февраля 47news.

Спасатели обнаружили 60-летнюю женщину погибшей под завалами снега, которые сошли с кровли частного двухэтажного дома с мансардой. Тело откопали из трехметрового сугроба, в котором, предположительно, оно находилось с 17 февраля.

Погибшую передали сотрудникам правоохранительных органов.

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Комментарии (3)

тов2
Царствие небесное всем, мученическую смерть принявшим.
Денеб
Вот так и живём.......
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