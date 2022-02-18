Под Петербургом рухнувший с крыши дома снег заживо похоронил под собой пенсионерку

Пенсионерка погибла под завалами снега, который рухнул с крыши частного дома под Петербургом. Нашли её не сразу.



Женщина проживала в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области. Тревогу забили ее дети, которые сообщили в пожарно-спасательную службу Агалатово о пропаже матери, пишет 18 февраля 47news.



Спасатели обнаружили 60-летнюю женщину погибшей под завалами снега, которые сошли с кровли частного двухэтажного дома с мансардой. Тело откопали из трехметрового сугроба, в котором, предположительно, оно находилось с 17 февраля.

