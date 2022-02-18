Петербургский театр порвет занавес на кусочки и разошлет зрителям

Театр «Приют комедианта» отметит 35-летие необычной акцией. Поскольку устраивать большие сборища сейчас не лучшее время, пышное празднование заменили художественной акцией. Руководство коллектива решило отдать на растерзание театральный занавес.
Полотно из красного бархата порежут на сотни фрагментов, которые вложат в открытки. Они достанутся самым преданным поклонникам творческой площадки — участникам программы лояльности и тем зрителям, которые за последние два года чаще всего приобретали билеты на спектакли по интернету, указывая один и тот же адрес электронной почты.
Творческая часть у празднования тоже будет — в течение сезона зрителям будут рассказывать об истории коллектива и закулисной жизни в соцсетях.
«Приют комедианта» был основан 19 февраля 1987 года актером Юрием Томошевским, с 1995 года театр возглавляет режиссер и продюсер Виктор Минков. С мая 2000 года это первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы.