Петербургский театр порвет занавес на кусочки и разошлет зрителям

Полотно из красного бархата порежут на сотни фрагментов, которые вложат в открытки. Они достанутся самым преданным поклонникам творческой площадки — участникам программы лояльности и тем зрителям, которые за последние два года чаще всего приобретали билеты на спектакли по интернету, указывая один и тот же адрес электронной почты.

Театр «Приют комедианта» отметит 35-летие необычной акцией. Поскольку устраивать большие сборища сейчас не лучшее время, пышное празднование заменили художественной акцией. Руководство коллектива решило отдать на растерзание театральный занавес.

Творческая часть у празднования тоже будет — в течение сезона зрителям будут рассказывать об истории коллектива и закулисной жизни в соцсетях.



«Приют комедианта» был основан 19 февраля 1987 года актером Юрием Томошевским, с 1995 года театр возглавляет режиссер и продюсер Виктор Минков. С мая 2000 года это первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы.

