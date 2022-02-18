FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
75.75р86.13р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Донецке завыли сирены. В соцсетях публикуют фото с автобусами для беженцев

12
Печать

Сирену гражданской обороны включили в Донецке. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях 18 февраля.

Также в пабликах распространяются фотографии с автобусами, якобы приготовленными для эвакуации беженцев.

Горожане массово отправились к банкоматам и стоят в очередях, чтобы снять деньги.

В правительстве Ростовской области пока не могут предоставить информацию о приеме беженцев. «У меня пока нет информации. Может она (подготовительная работа) как-то и велась. Может, ведется. Я пока могу только предполагать», — заявил «Фонтанке» начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

Не в курсе ситуации с эвакуацией с Донбасса и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Руководитель ДНР Денис Пушилин сегодня заявил об эвакуации населения самопровозглашенной республики в Россию. Вслед за ним о вывозе граждан заявили в ЛНР.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

nuga
Какой красивый Донецк и это все собираются бомбить ,разрушать.Хороший завод холодильников у них был,разбомбили.Завода нет,холодильники работают.
shushu
Если они граждане РФ, хоть и новоявленные, то впустить их должны, с ПЦР, конечно, по закону. За каким хреном они только тут сдались.
veteran78
Эт кто же их там бомбит и апсреливает ? Чего они ломанулись ? У нас своих гопников хватает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний