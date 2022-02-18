В Донецке завыли сирены. В соцсетях публикуют фото с автобусами для беженцев

Сирену гражданской обороны включили в Донецке. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях 18 февраля.
Также в пабликах распространяются фотографии с автобусами, якобы приготовленными для эвакуации беженцев.
Горожане массово отправились к банкоматам и стоят в очередях, чтобы снять деньги.
В правительстве Ростовской области пока не могут предоставить информацию о приеме беженцев. «У меня пока нет информации. Может она (подготовительная работа) как-то и велась. Может, ведется. Я пока могу только предполагать», — заявил «Фонтанке» начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.
Не в курсе ситуации с эвакуацией с Донбасса и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.