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Кулак в лицо и выдавливание глаз. В Петербурге дорожный конфликт перерос в жестокую драку

Дорожный конфликт в Выборгском районе Петербурга перерос в жестокую драку. В ход пошли руки и ноги, один из участников попытался выдавить противнику глаза.

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Как сообщает Telegram-канал «Мегаполис» 18 февраля, инцидент произошел накануне. Сражались водитель Subaru и шофер маршрутки.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Судя по видеозаписи, опубликованной в соцсети, один из мужчин попытался разнять конфликтующих, но тщетно.

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Комментарии (11)

260602101
Моргалы выколю..редиска!
nikonian
Агрессия в обществе зашкаливает
А13579
Сюжет для программы «В мире животных».
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