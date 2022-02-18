Как сообщает Telegram-канал «Мегаполис» 18 февраля, инцидент произошел накануне. Сражались водитель Subaru и шофер маршрутки.
Судя по видеозаписи, опубликованной в соцсети, один из мужчин попытался разнять конфликтующих, но тщетно.
Кулак в лицо и выдавливание глаз. В Петербурге дорожный конфликт перерос в жестокую драку
Дорожный конфликт в Выборгском районе Петербурга перерос в жестокую драку. В ход пошли руки и ноги, один из участников попытался выдавить противнику глаза.
Как сообщает Telegram-канал «Мегаполис» 18 февраля, инцидент произошел накануне. Сражались водитель Subaru и шофер маршрутки.
Судя по видеозаписи, опубликованной в соцсети, один из мужчин попытался разнять конфликтующих, но тщетно.
04 января 2022, 11:06«Мерседес» тормознул пассажирский автобус на Петроградской. На водителя пошли с битами
10 октября 2021, 10:52Водители маршруток поспорили из-за пассажиров на юге Петербурга. Очередь устанавливали с помощью ножа
04 октября 2021, 11:01За ночь полицейские нашли мужчину с пистолетом на «Фольксвагене», который подрезал коляску и прижал людей к трамваю на Мужества
18 января 2022, 23:28На Софийской избили водителя автобуса
20 января 2022, 15:15Нападение на водителя автобуса на юге Петербурга попало на видео. К пассажиру он вышел не с пустыми руками
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter