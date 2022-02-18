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Брату Навального заменили условное наказание реальным

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Брат Алексея Навального Олег получил реальный срок вместо условного, передает из суда РИА Новости. Сам он на заседании не присутствовал.

По данным агентства, 18 февраля суд решил, что Олег Навальный должен отбывать наказание в колонии строгого режима. Судья сообщил, что в начале сентября осужденный уехал на Кипр, данных о его возвращении у госорганов России нет.

Навального приговорили к году условно за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Он не встал на учет, и в конце января ФСИН потребовала заменить наказание на реальное.

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Комментарии (13)

User329
– Ну? – сказал кузнец.

– Вот и думай, – сердито сказал Румата и пошел дальше.

Черта с два он чего-нибудь надумает. Рано ему еще думать. А казалось бы, чего проще: десять тысяч таких молотобойцев, да в ярости, кого хочешь раздавят в лепешку. Но ярости-то у них как раз еще нет. Один страх. Каждый за себя, один бог за всех.
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