Брату Навального заменили условное наказание реальным

Брат Алексея Навального Олег получил реальный срок вместо условного, передает из суда РИА Новости. Сам он на заседании не присутствовал.

По данным агентства, 18 февраля суд решил, что Олег Навальный должен отбывать наказание в колонии строгого режима. Судья сообщил, что в начале сентября осужденный уехал на Кипр, данных о его возвращении у госорганов России нет.

Навального приговорили к году условно за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Он не встал на учет, и в конце января ФСИН потребовала заменить наказание на реальное.