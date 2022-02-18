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Итоги недели» с Андреем Константиновым

Уходящую информационную обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Порядочный был человек,книжки писал,пока не стал ярым путинистом и демагогом.
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