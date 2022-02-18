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Пыточный стул, черепа и заплатки на мебели. Прокуратура Петербурга нашла недочеты в работе квест-комнат на Промышленной улице

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Представители петербургской прокуратуры прошлись по квест-комнатам в одном из зданий на Промышленной улице в Петербурге. В поле зрения визитеров попали пыточный стул, искусственные черепа и ветхая мебель, но беседу с организаторами они вели не об этом.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства города 18 февраля, во время проверки были найдены несколько нарушений, связанных с деятельностью развлекательной зоны.

Прокуратура Петербурга

Так, перед началом квестов посетителям не всегда давали инструкцию. Кроме того, имеются недочеты в сфере пожарной безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Компанию-организатора обязали провести «работу над ошибками».

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В доме 5 на Промышленной улице в Петербурге проводят несколько театрализованных перформансов. Один из них, под названием «Ритуал», рассказывает историю о молодом человеке, который не может выбраться из центра духовного роста и просит друга спасти его оттуда. Второй квест, «Последний дом слева», погружает пришедших в одно помещение с кровожадными убийцами.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
К Кадырову пехотинцу академику в пыточную не хотят следователи заехать?Мелким кипяточком мимо в квест.Офицеры.Борються с преступностью.
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