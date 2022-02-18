Пыточный стул, черепа и заплатки на мебели. Прокуратура Петербурга нашла недочеты в работе квест-комнат на Промышленной улице

Представители петербургской прокуратуры прошлись по квест-комнатам в одном из зданий на Промышленной улице в Петербурге. В поле зрения визитеров попали пыточный стул, искусственные черепа и ветхая мебель, но беседу с организаторами они вели не об этом.



Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства города 18 февраля, во время проверки были найдены несколько нарушений, связанных с деятельностью развлекательной зоны.