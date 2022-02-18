Дольщики «Образцовых кварталов 7 и 8» начали получать ключи

Фото: ООО «СЗ «Терминал-Ресурс» Поделиться Поделиться







Проект занимает часть Пулковских высот площадью 316 га на подъезде к Пушкину. Его реализует специализированный застройщик «Терминал-Ресурс».

«Образцовый квартал 7» состоит из двух четырёхэтажных домов на 296 квартир, «Образцовый квартал 8» – из трёх домов на 324 квартиры. Жилые комплексы построены по кирпично-монолитной технологии. Застройщик применяет сертифицированные материалы и европейское оборудование. В качестве системы отопления внедрены водяные тёплые полы. Крышные газовые котельные обеспечивают горячую воду постоянно и позволяют экономить на коммунальных платежах. Дома с нулевого уровня оснащены бесшумными лифтами швейцарского производства, озелененная придомовая территория благоустроена. Установлены детская, спортивная площадки, оборудована зона отдыха. В квартирах предусмотрена возможность объединить кухню с гостиной. Высота потолка в квартирах c первого по третий этаж составляет 2,87 м, а на мансардном этаже в коньке достигает 4,8 м.



7 февраля началась передача квартир. О своих впечатлениях при приёмке рассказали первые новосёлы.



Евгений Захаров Фото: ООО «СЗ «Терминал-Ресурс» Поделиться Поделиться







Евгений Захаров:

– В октябре прошлого года я приобрел квартиру в «Образцовом квартале 7». В договоре было указано, что дом будет введён в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года, но застройщик вправе завершить строительство досрочно. В начале февраля для меня стало большой неожиданностью, что дом сдан и квартиру можно принять. Получается, мне не придётся дальше и платить ипотеку, и снимать квартиру! Это моё первое собственное жильё. Конечно, я рад, нравится и сам проект, и дом, и квартира. «Образцовые кварталы» выбрал из многих вариантов по причине местоположения и малоэтажности. Здесь хорошая транспортная доступность. По счастливому стечению обстоятельств, моя компания вскоре переезжает в район ближайшего ТЦ, то есть работа будет совсем рядом. Хорошо, что квартира выходит окнами во двор - современный, оборудованный дорожками, фонарями, со множеством деревьев. Знал, что в доме индивидуальное отопление и собственная газовая котельная, но не знал, что установлены тёплые водяные полы – это ещё лучше: нет радиаторов, можно регулировать температуру с помощью термостатов, платежи за коммуналку будут меньше. В квартире свободная планировка: предусмотрено место под гардеробную, с минимальной доработкой получится сделать нужный проект.



Питюлины Александр и Ксения Фото: ООО «СЗ «Терминал-Ресурс» Поделиться Поделиться







Ксения и Александр Питюлины:

- Так совпало, что мы принимали квартиру именно в день рождения Ксении. Мы следили за новостями на сайте, знали, что дом сдан и ждали звонка. От застройщика позвонили 1 февраля и пригласили принять квартиру именно в день рождения. У нас было предчувствие, что так получится, и оно оправдалось! Рассматривали малоэтажки в разных частях города, здесь оказалась оптимальная транспортная доступность и цена. Нравится наша планировка, роскошная лоджия, вид из окна – во двор. Покупали два месяца назад уже готовую квартиру, дом в тот момент вводился в эксплуатацию. Застройщик, как обещал, передаёт ключи быстро. Пока ждали ключей, приезжали сюда несколько раз, гуляли по территории, знакомились с районом, посматривали на наш дом через строительный забор. Убедились, что транспорт ходит каждые 10 минут, за 18 минут можно добраться до метро "Московская" на автобусе, и до работы ехать нам будет удобно. Уже представляем полностью дизайн-проект. У нас будет жёлтый диван и ярко-синяя кухня! Хотим завести собаку, представляем, как будем гулять в близлежащих парках.



Костылев Николай Фото: ООО «СЗ «Терминал-Ресурс» Поделиться Поделиться







Николай Костылёв :

– Для меня определяющим фактором было место: я увлекаюсь историей, люблю Пушкинский район и рад жить между Пулковской обсерваторией и Царскосельским музеем-заповедником. Перед тем, как принять решение, изучил новостройки от разных застройщиков и «Образцовые кварталы» оказались самым подходящим вариантом. Важно, что это малоэтажка, да и по цене «Образцовые кварталы» тоже оказались привлекательными. Нравится цветовая гамма домов, двор без машин, обилие зелени. Впечатляет масштаб проекта, здесь большое открытое пространство, далеко видно линию горизонта. В квартире просторный балкон, высокие потолки. Я успел совершить покупку до подорожания, выбрал планировку, которую хотел – в готовых домах таких квартир уже почти не осталось. Ремонт планирую делать своими силами, надеюсь, это удастся сделать быстро.

Квартиры в «Образцовых кварталах»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (отдел продаж ООО «СЗ «Терминал-Ресурс»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru



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ЖК «Образцовый квартал 7», «Образцовый квартал 8», — застройщик ООО «СЗ «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте наш.дом.рф

