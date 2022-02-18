Не ждать милостей от чиновников. Сколько этой зимой стоит спасение утопающих в сугробах

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Уходящая зима в Петербурге побила снежные рекорды: январь принес в город такие сугробы, что коммунальщики не успевали чистить. Но не все в городе терпеливо ждали, пока кто-то придет их откапывать. Им на выручку пришли владельцы автопогрузчиков и всевозможных тракторов. А среди объявлений в Интернете сотни предложений «дешево и сердито» избавить от снежных завалов. Повышенный спрос, рост расходов и дефицит персонала подстегивают цены, которые всего за год выросли на 10–20%.

Сколько стоит нанять трактор?



Рабочая смена длится 8 часов: 7 работа +1 час на доехать.

JCB обойдется от 19 тысяч при оплате по безналу. За МТЗ попросят от 14 тысяч.

За мини-погрузчик Bobcat возьмут за смену от 11 до 14 тысяч. Но связываться с ним сложнее: до места работы сам он не доедет, придется разориться на доставку туда и обратно — это еще от 6 до 12 тысяч.

Если работы не так много, можно договориться на полсмены. Обойдется дешевле, но не намного: за МТЗ — 9 тысяч рублей, за JCB — 14 тысяч.

Зато МТЗ на полсмены можно взять в любое время дня, а JCB — только после основной смены, потому что техника ходовая, нарасхват.

Почему так дорого?

Все арендодатели, с которыми удалось пообщаться «Фонтанке», отметили рост цен на услуги по уборке снега — в сравнении с прошлым годом стало дороже в среднем на 2–3 тысячи за смену. Причиной называют не только обилие снега, но и инфляцию и рост цен на дизтопливо.

— У нас еще нормально, у некоторых по 13 тысяч есть за смену, и по 15, и доставки разные у всех, — говорит Евгений.



Секретом роста цен на услугу поделилась Кристина, сотрудница одной из компаний.

— На самом деле, цены поднялись еще в прошлом июне, причем сразу процентов на 30% Потому что выросли в цене и погрузчики, — рассказывает Кристина.

Есть и еще один важный фактор.

— Техники мало в городе, ее не хватает, все цены поднимают, — говорит Дмитрий. — У меня трактора МТЗ берут даже школы — Красногвардейского района, Приморского. Бывает, что по три школы за день убираем.

Много ли заявок?

Сказать, что очередь из клиентов выстраивается на недели вперед, будет неправдой. Тем более что и рынок предложений велик: объявлений от желающих сдать в аренду трактор для расчистки снега на «Авито» десятки.

Оптимальным будет предупредить владельцев техники хотя бы за сутки до желаемой даты. Как минимум трое из опрошенных «Фонтанкой» арендодателей согласились отработать заявку в выходной день или вечером, после основной смены.

— В основном мы заявки принимаем до часу дня, — говорит Кристина. — На завтра уже надо будет вам искать окошко, на послезавтра пока все свободно.



Кто обращается за услугой и что просят почистить?

Любой, кому нужно избавиться от снега, — простые горожане, юридические конторы, даже ЖКХ и целые школы, ТСЖ, транспортно-логистические компании,

Часто просят расчистить подъезды к рекламным конструкциям.

— В основном заказчики — компании, которые несут ответственность за свою территорию и снег им мешает работать, — говорит Кристина.

Как формируется цена?

Стоимость услуги складывается из выручки с накрученными на нее налогами на добавленную стоимость и прибыль, стоимости топлива и зарплаты водителю.

— Один только водитель получает за выход 3,5 тысячи рублей, сверху мы накидываем налог. Соответственно, тысяч 6–7 это только солярка и только водитель. Сверху пойдут НДС и налог на прибыль — и вот она, конечная цена, — говорит Кристина.

Сколько топлива сожрет трактор?

В среднем за смену МТЗ расходует от 40 до 60 литров дизтоплива, Bobcat — от 20 до 60. При средней цене за литр солярки в 55 рублей на заправках Петербурга получаем, что 20 литров дизеля обойдется от 1100 рублей, 60 — 3300. Но делать вам перерасчет стоимости всей услуги исходя из количества потребленного топлива никто не будет.



Что под силу трактору в борьбе со снегом?

Трактор Bobcat оснащен вилами, поэтому, кроме уборки снега, он осилит погрузочно-разгрузочные работы, например убрать упаковку кирпичей, и даже сможет затолкать снег в «КамАЗ». Еще у него есть роторная щетка — снег забирается и откидывается через трубу куда подальше. Bobcat меньше размером и маневреннее и сможет добраться туда, куда большая техника не пройдет.

Соскрести с дороги наледь сможет только экскаватор — погрузчик, например JCB. Но делать это будет долго и шумно. Поэтому, если вам нужно расчистить территорию, например, детского сада, не стоит приглашать машину в тихий час — ее вам могут отправить в выходной.

Большинство мало- и среднеформатной техники способно лишь сгребать снег, оставляя ледяную корку. Чтобы сделать парковку или детскую площадку идеально чистой, нужно дополнительное навесное оборудование. Кроме того, отвалом закинуть снег в погрузчик трактор не сможет, он просто столкнет его в кучу.

— Если хотите до асфальта соскрести, то это нужен экскаватор-погрузчик, у него спереди ковш и сзади ковш. Для этих работ подойдет полноценный трактор JCB, — советует специалист.



Куда все это потом девать?

Если места во дворе или на парковке мало, оставлять кучу снега неразумно, имеет смысл заказать отдельную услугу по его вывозу. С этим уже все не так просто.

Цены на вывоз снега — кусачие, стартуют от 7 тысяч за 20-кубовый самосвал. В целом можно расчитывать примерно в диапазоне от 1,5 до 3,5 тысяч за кубометр. Но не стоит наивно полагать, что вы ограничитесь одной машиной: например, навскидку с территории детского сада можно наскрести аж 50 кубов. Однако если задаться целью, можно найти машину и дешевле — например, 20-кубовую за 5 тысяч рублей. Цена будет сильно разниться в зависимости от вашего отношения к закону и экологии. Просто так забрать у вас и куда-то вывалить снег чистоплотные перевозчики не могут — у них должен быть договор на прием снега на специальных пунктах или снегоплавильных шахтах.

— Как правило, сильно занижают цену те, у кого нет договора, — объясняет владелец самосвала Павел. — Вам-то ничего не будет от контролирующих органов, а вот нарушителю за несанкционированный отвал снега грозит штраф, его легко вычислят по номерам.



Как оплачивать услугу?

Фирму попросят перечислять оплату по безналу. Если заказчик — физлицо, тоже не откажут и даже сделают скидку пару тысяч рублей. Но в этом случае переводить деньги придется на карточку, какую укажет исполнитель. Если вам не претит такая непрозрачность расчетов и результат важнее кассового чека, тогда это ваш вариант.

Может ли управлять погрузчиком простой водитель?

Кому попало управлять погрузчиком собственник просто не позволит. Работа машиниста тонкая, требует аккуратности и опыта. Вообще найти толкового машиниста, говорят арендодатели, это половина успеха.

— С ними всегда проблема. Дефицит квалифицированных кадров. Как правило, они безответственностью страдают, — сетует Кристина.

При подборе машинистов предпочтение отдают соотечественникам, а граждан родом из ближнего зарубежья просят не беспокоиться.

— Я не беру ни таджиков, ни узбеков. У меня к ним претензий нет, но клиенты не воспринимают, — признается наш собеседник, который попросил называть его Владимир.

Можно ли разбогатеть на расчистке снега?

Собственники тракторов уверяют, что заморачиваться и покупать себе трактор простым горожанам не стоит.

— Обычно трактора покупают в лизинг — там платежи до 300 тысяч рублей в месяц, — рассказывает собеседница «Фонтанки». — И сама техника в этом году выросла в цене. Новый погрузчик JCB в среднем стоит от 13 миллионов — это хорошая трехкомнатная квартира.

Цена на новый погрузчик Bobcat стартует от 7 миллионов рублей.

Специалисты считают, что приобретать снегоуборщики выгодно большим компаниям, которые специализируются на строительных объектах либо на спецтехнике — сдаче в аренду и т. п. Кроме всего прочего, расчистка снега — работа сезонная и от зимы к зиме непрогнозируемая.

«В этом году много снега — работаем, в прошлом году не было — машины стояли, — говорит владелец погрузчика Bobcat. — У меня он в идеальном состоянии сейчас, а работа на износ за 12 тысяч просто его убьет, я не хочу его гонять. Чистой прибыли из этой суммы я получу 5 тысяч рублей в день — на фиг нужно. А если еще колесо пробьешь, то это еще минус 25 тысяч, и неделю ты бесплатно отработал».

Наталья Вязовкина, для «Фонтанки.ру»

