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Дорожный полицейский в Москве помог любящему чтение мальчику из Италии найти маму

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В центре столицы дорожный полицейский нашёл растерянного ребёнка. Тот смог сказать только, как его зовут и откуда он родом.

О помощи 10-летнему мальчику сообщает МВД-медиа 18 февраля. Капитан полиции увидел одинокого ребёнка на Калужской площади. Оказалось, что он не говорит по-русски, но знаний английского инспектору и иностранному гражданину хватило, чтобы выяснить возраст, имя и гражданство.

Капитан связался с итальянским посольством, там помогли найти маму мальчика. Сын ждал ее на посту ДПС. Женщина рассказала, что ребёнок увлёкся чтением и не вышел за ней из автобуса.

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Комментарии (3)

Rozenkrantz
кранты ДПС-нику. теперь уволят с госслужбы за пособничество гражданам страны входящей в НАТО
Ярополк
Хорошо, что не в поезде ехали.
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