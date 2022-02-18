Дорожный полицейский в Москве помог любящему чтение мальчику из Италии найти маму

В центре столицы дорожный полицейский нашёл растерянного ребёнка. Тот смог сказать только, как его зовут и откуда он родом.



О помощи 10-летнему мальчику сообщает МВД-медиа 18 февраля. Капитан полиции увидел одинокого ребёнка на Калужской площади. Оказалось, что он не говорит по-русски, но знаний английского инспектору и иностранному гражданину хватило, чтобы выяснить возраст, имя и гражданство.

Капитан связался с итальянским посольством, там помогли найти маму мальчика. Сын ждал ее на посту ДПС. Женщина рассказала, что ребёнок увлёкся чтением и не вышел за ней из автобуса.