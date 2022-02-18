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Первый мастер спорта по конной вольтижировке появился в Петербурге. Смотрите, что она умеет

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Петербурженка Арина Савельева стала первой и единственной спортсменкой, получившей звание мастера спорта по конной вольтижировке в Северной столице. Она выступает на коне с символической кличкой — Георгий Победоносец.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, звание Арине Савельеве присвоило Министерство спорта России.

Вольтижировка (от французского «порхать») — выполнение гимнастических и акробатических упражнений на движущейся лошади — одна из базовых дисциплин конного спорта. Она была обязательной частью подготовки офицеров-кавалеристов, а с уходом кавалерии в прошлое превратилась в зрелищный вид спорта.

«В Петербурге вольтижировка относительно молода, так как полноценно стала развиваться только в середине двухтысячных годов. Основа успеха — это постоянный труд и слаженная работа целой команды. Благодаря поддержке Федерации конного спорта и профильного комитета правительства города мы смогли участвовать в первенстве и чемпионате России, где и были выполнены необходимые нормативы», — рассказала тренер Арины Оксана Савельева.

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Комментарии (4)

мухомор
лучше бы себе трензель в зубы вставила и красовалась.
использование лошадей как транспорта я понимаю.
а всё остальное это мучение животных ради развлечения и удовлетворения своего эго.
bluxer
Почему-то конным спортом чаще увлекаются женщины. Возможно, езда на лошади дает им какие-то особые ощущения.
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