Первый мастер спорта по конной вольтижировке появился в Петербурге. Смотрите, что она умеет

Петербурженка Арина Савельева стала первой и единственной спортсменкой, получившей звание мастера спорта по конной вольтижировке в Северной столице. Она выступает на коне с символической кличкой — Георгий Победоносец.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга, звание Арине Савельеве присвоило Министерство спорта России.
Вольтижировка (от французского «порхать») — выполнение гимнастических и акробатических упражнений на движущейся лошади — одна из базовых дисциплин конного спорта. Она была обязательной частью подготовки офицеров-кавалеристов, а с уходом кавалерии в прошлое превратилась в зрелищный вид спорта.
«В Петербурге вольтижировка относительно молода, так как полноценно стала развиваться только в середине двухтысячных годов. Основа успеха — это постоянный труд и слаженная работа целой команды. Благодаря поддержке Федерации конного спорта и профильного комитета правительства города мы смогли участвовать в первенстве и чемпионате России, где и были выполнены необходимые нормативы», — рассказала тренер Арины Оксана Савельева.