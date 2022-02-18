В Афганистане шестилетний мальчик провалился в колодец и провел там четыре дня. Он скончался сразу после спасения

В афганской провинции Забуль шестилетний мальчик провалился в колодец и провел там четыре дня. Его подняли на поверхность, однако он скончался спустя несколько минут.



Как передает BBC News 18 февраля, глубина сооружения — около 25 метров. Спасать ребенка начали почти сразу — специалисты принялись копать тоннель, чтобы до него добраться.

