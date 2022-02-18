В Афганистане шестилетний мальчик провалился в колодец и провел там четыре дня. Он скончался сразу после спасения

В афганской провинции Забуль шестилетний мальчик провалился в колодец и провел там четыре дня. Его подняли на поверхность, однако он скончался спустя несколько минут.
Как передает BBC News 18 февраля, глубина сооружения — около 25 метров. Спасать ребенка начали почти сразу — специалисты принялись копать тоннель, чтобы до него добраться.
Провалившийся в колодец шестилетний афганский мальчик умер почти сразу после спасения https://t.co/I9RF9wHYb3— bbcrussian (@bbcrussian) February 18, 2022
Дедушка мальчика рассказал агентству AFP, что тот упал в колодец, когда пытался «помочь» взрослым выкопать новую скважину.
В первые дни мальчик разговаривал с отцом, однако уже с четверга перестал издавать какие-либо звуки. В сооружение смогли спустить камеру и сделать видеозапись, которая показала, что ногами он застрял в узкой части колодца, однако мог двигать руками и верхней частью тела.
В пятницу утром его вытащили, ребенок еще дышал. Медики дали ему кислород и понесли к вертолету, однако спустя несколько минут мальчик скончался.