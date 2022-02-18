Петербуржец год провел в СИЗО из-за порванных штанов росгвардейца. После приговора его отпустили домой

По версии следствия, 31 января 2021 года во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального Гарипова пытались задержать. Он активно сопротивлялся и «с силой» схватился за штаны сотрудника Росгвардии, повредив их. Также мужчина нанёс не менее одного удара ногой в бедро омоновцу.

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении участника несогласованной акции в поддержку включенного в перечень террористов и экстремистов оппозиционера Алексея Навального. Сопротивлявшийся при задержании Эльдар Гарипов задел ногой росгвардейца. Решение вынесено 18 февраля, сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд признал виновным Гарипова в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Мужчине назначили наказание в виде 1,5 года колонии-поселения. Ему зачли время, проведённое под стражей (год и неделя), и освободили в зале суда.

СМИ писали о жестком задержании Гарипова, после которого он был госпитализирован. В его поддержку выступали писательница Алиса Ганиева, кинокритик Антон Долин.