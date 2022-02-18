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Петербуржец год провел в СИЗО из-за порванных штанов росгвардейца. После приговора его отпустили домой

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Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении участника несогласованной акции в поддержку включенного в перечень террористов и экстремистов оппозиционера Алексея Навального. Сопротивлявшийся при задержании Эльдар Гарипов задел ногой росгвардейца. Решение вынесено 18 февраля, сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 31 января 2021 года во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального Гарипова пытались задержать. Он активно сопротивлялся и «с силой» схватился за штаны сотрудника Росгвардии, повредив их. Также мужчина нанёс не менее одного удара ногой в бедро омоновцу.

Суд признал виновным Гарипова в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Мужчине назначили наказание в виде 1,5 года колонии-поселения. Ему зачли время, проведённое под стражей (год и неделя), и освободили в зале суда.

СМИ писали о жестком задержании Гарипова, после которого он был госпитализирован. В его поддержку выступали писательница Алиса Ганиева, кинокритик Антон Долин.

23 и 31 января 2021 года по всей России прошли несанкционированные массовые митинги с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального. Организатором этих акций протеста в Петербурге суд признал Ирину Фатьянову. Прошлой зимой она отсидела в спецприемнике 6 суток за организацию протеста 23 января и ещё 10 суток — за 31 января. В прошлом году осенью Фатьянова эмигрировала в Грузию.

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Комментарии (11)

wolfang
Всё ж таки не "за порванные штаны", а за насилие в отношении представителя власти. Уголовная статья. А нечего на полицию бросаться! в известных странах его бы просто пристрелили
Hmyr’
Бедный, несчастный омоновец! Я даже не представляю, какие он перенес страдания, продолжая прессовать народ в порванных штанах…
RMN
Ну, заставили бы его эти штаны зашить или новые купить.
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