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В Петербурге второй день увозят в больницы по 700 человек в сутки с ковидом и пневмониями

Госпитализация в «красные зоны» в Петербурге остается на высоком уровне — второй день подряд в больницы поступает больше семи сотен новых пациентов в сутки, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 18 февраля эпидемиологической справке, за сутки в стационары Петербурга поступили 737 пациентов с ковидом и пневмониями. Накануне привезли еще 712. Всего на 9 699 развернутых койках находятся 8 256 пациентов. Из них 597 — в реанимации, а 321 подключен к ИВЛ.

Число пациентов на амбулаторном лечении продолжает снижаться. Если еще недавно их было больше 160 тысяч, то теперь осталось 134 318. Это только пациенты с диагнозом COVID-19. Десятки тысяч официально болеют ОРВИ. Еще 718 петербуржцев находятся на карантине.

В Петербурге полностью привиты 2,9 млн жителей. Включая семерых детей. Первую дозу уже получили 2 574 ребенка. В запасе еще 658 тысяч доз вакцины.

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Комментарии (6)

pulkovoserg
Идиотизм. Хватит писать о прививках. Я ее сделал и тут же заболел !!!
Njura
Так что, выходит от прививок пользы нет? Опять нас обманули?
12983743123
Реанимации переполнены. Народ не лечится это же обычный ОРВИ, вот и привозят с осложнениями.
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