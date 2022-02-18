В Петербурге второй день увозят в больницы по 700 человек в сутки с ковидом и пневмониями

Как говорится в опубликованной 18 февраля эпидемиологической справке, за сутки в стационары Петербурга поступили 737 пациентов с ковидом и пневмониями. Накануне привезли еще 712. Всего на 9 699 развернутых койках находятся 8 256 пациентов. Из них 597 — в реанимации, а 321 подключен к ИВЛ.



Число пациентов на амбулаторном лечении продолжает снижаться. Если еще недавно их было больше 160 тысяч, то теперь осталось 134 318. Это только пациенты с диагнозом COVID-19. Десятки тысяч официально болеют ОРВИ. Еще 718 петербуржцев находятся на карантине.

