«Как будто убил кого». Мужчина с окровавленными руками распугивает людей под Петербургом

Как сообщила «Фонтанке» петербурженка, странного пешехода она встретила около часа дня на Стрельнинском шоссе. Мужчина лет 20 на вид шёл в сторону деревни Разбегаево и показался девушке неадекватным — он произвёл впечатление человека в изменённом состоянии сознания. Но больше всего впечатлили руки.



«Полностью в крови. Как будто кого-то убил или в кишках поковырялся», — рассказала она.

Молодой человек был в чёрном пуховике, пятен крови на нём замечено не было. Девушка позвонила в полицию и дала сотрудникам приметы незнакомца.

