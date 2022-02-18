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«Как будто убил кого». Мужчина с окровавленными руками распугивает людей под Петербургом

Прохожий экстравагантного вида взволновал прохожих в Ломоносовском районе Ленинградской области 18 февраля. Полицию просят выяснить, чья кровь на его руках.

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Как сообщила «Фонтанке» петербурженка, странного пешехода она встретила около часа дня на Стрельнинском шоссе. Мужчина лет 20 на вид шёл в сторону деревни Разбегаево и показался девушке неадекватным — он произвёл впечатление человека в изменённом состоянии сознания. Но больше всего впечатлили руки.

«Полностью в крови. Как будто кого-то убил или в кишках поковырялся», — рассказала она.

Молодой человек был в чёрном пуховике, пятен крови на нём замечено не было. Девушка позвонила в полицию и дала сотрудникам приметы незнакомца.

На место выехала опергруппа.

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Комментарии (7)

nuga
Фредди Крюгер
Kruger
Расчленинбург.
AmbientGlow
Чего пристали к человеку, может то маляр не дождался конца рабочей недели.
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